Інтерес українців до електрокарів згасає: які моделі обирають найчастіше

Із загальної кількості 14 404 становили легкові автомобілі (на 53% менше, ніж торік), а 817 — комерційні (- 17%).
Водночас частка нових електрокарів у реєстраціях BEV становила 19% проти 18% торік.
Найпопулярнішим новим електромобілем став BYD Leopard 3 — українці придбали 421 таке авто.
До пʼятірки лідерів також увійшли:
BYD Sea Lion 06 EV — 359 од.;
Zeekr 001 — 229 од.;
Volkswagen ID. UNYX — 203 од.;
Zeekr 7X — 172 од.
Серед вживаних електрокарів першість за Nissan Leaf — за шість місяців в Україні вперше зареєстрували 1592 такі автомобілі.
До п’ятірки найпопулярніших також увійшли:
Tesla Model Y — 1468 од.;
Tesla Model 3 — 1355 од.;
Chevrolet Bolt — 613 од.;
Renault Zoe — 553 од.
Раніше Finance.ua писав, що вибір між електроавто, бензином, дизелем чи газом сьогодні — це не лише питання комфорту, а й десятків тисяч гривень. У 2026 році різниця у витратах може перевищувати 100 тис. грн на рік.
Ми порівняли реальну вартість кілометра для кожного типу авто на основі актуальних цін на пальне станом на червень 2026 року.