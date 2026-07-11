Інтерес українців до електрокарів згасає: які моделі обирають найчастіше Сьогодні 19:07 — Технології&Авто

В Україні вдвічі зменшився попит на електромобілі, Фото: magnific

Протягом січня-червня 2026 року українці придбали понад 15 тис. електромобілів. Це вдвічі менше, порівняно з першим півріччям 2025 року.

Про це повідомили в «Укравтопромі».

Які електрокари обирають українці

Як зазначають аналітики, у першому півріччі 2026 року український автопарк поповнився 15 221 електромобілем (BEV), що на 50% менше порівняно з аналогічним періодом 2025 року.

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Із загальної кількості 14 404 становили легкові автомобілі (на 53% менше, ніж торік), а 817 — комерційні (- 17%).

Водночас частка нових електрокарів у реєстраціях BEV становила 19% проти 18% торік.

Найпопулярнішим новим електромобілем став BYD Leopard 3 — українці придбали 421 таке авто.

До пʼятірки лідерів також увійшли:

BYD Sea Lion 06 EV — 359 од.;

Zeekr 001 — 229 од.;

Volkswagen ID. UNYX — 203 од.;

Zeekr 7X — 172 од.

Серед вживаних електрокарів першість за Nissan Leaf — за шість місяців в Україні вперше зареєстрували 1592 такі автомобілі.

До п’ятірки найпопулярніших також увійшли:

Tesla Model Y — 1468 од.;

Tesla Model 3 — 1355 од.;

Chevrolet Bolt — 613 од.;

Renault Zoe — 553 од.

Раніше Finance.ua писав, що вибір між електроавто, бензином, дизелем чи газом сьогодні — це не лише питання комфорту, а й десятків тисяч гривень. У 2026 році різниця у витратах може перевищувати 100 тис. грн на рік.

Ми порівняли реальну вартість кілометра для кожного типу авто на основі актуальних цін на пальне станом на червень 2026 року.

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