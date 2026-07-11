ТОП-10 найекономніших авто для щоденних поїздок (фото)
Абсолютні лідери: топ-3 найекономічніших гібридів
1. Toyota Prius (2026)
- Витрата пального: 4,1 л/100 км у змішаному циклі.
- Ціна в США: від 29 000 доларів за базову версію LE.
- Особливості: Король економії без підзарядки. Після редизайну став елегантним та швидшим (розгін 0−96 км/год за 7,2 секунди). Передній привід є стандартним, повний (AWD) доступний як опція за 1400 доларів.
2. Hyundai Elantra Hybrid (2026)
- Витрата пального: 4,36 л/100 км у змішаному циклі.
- Ціна в США: від 25 540 доларів за комплектацію Blue.
- Особливості: Найефективніший компактний седан у класі. Гібридний двигун на 139 к.с. забезпечує чудовий старт на низьких швидкостях. Надається фірмова 10-річна гарантія на силовий агрегат (до 160 000 км).
3. Kia Niro (2026)
- Витрата пального: 4,44 л/100 км у змішаному циклі.
- Особливості: Практичний і високий хетчбек, який бренд позиціонує як кросовер. Має потужність 139 к.с., передній привід та місткий багажник. Лідер за економічністю серед субкомпактних SUV.
Надійний середній клас: сімейні та міські гібриди
4. Toyota Camry (2026)
- Витрата пального: від 4,61 л/100 км (більшість комплектацій — 5,1−5,4 л/100 км).
- Особливості: Легендарний бізнес-седан середнього розміру відтепер випускається виключно як гібрид. Пропонує величезний салон, високий рейтинг безпеки (9,9 з 10) та відмінну динаміку.
5. Toyota Corolla Hybrid (2026)
- Витрата пального: 4,7 л/100 км у змішаному циклі.
- Особливості: Утилітарний та надійний автомобіль для щоденних поїздок. Приваблює покупців можливістю встановлення повного приводу, що покращує зчеплення на зимових дорогах.
6. Hyundai Sonata Hybrid (2026)
- Витрата пального: від 4,61 до 5,0 л/100 км у змішаному режимі.
- Особливості: Просторий седан із великим багажником та потужністю 192 к.с. Має виключно передній привід, багате оснащення та тривалу гарантію від виробника.
7. Honda Civic Hybrid (2026)
- Витрата пального: 4,8 л/100 км (у реальних тестах — біля 5,35 л/100 км).
- Особливості: Довгоочікувана новинка потужністю 200 к.с. (на рівні спортивної версії Si). Дарує справжнє задоволення від драйву та має гостру керованість, але коштує дорожче за конкурентів.
8. Honda Accord Hybrid (2026)
- Витрата пального: 4,9 л/100 км у змішаному циклі.
- Особливості: Визнано найкращим сімейним гібридом року. Двомоторна система забезпечує плавне прискорення та максимальний акустичний комфорт під час дальніх подорожей. Має лише передній привід.
Класичний бензин: найкращі негібридні альтернативи
9. Honda Civic (2026)
- Витрата пального: 6,53 л/100 км (у базовій версії LX).
- Особливості: Найефективніший чистокровний бензиновий автомобіль у списку. Оснащений надійним 2,0-літровим мотором на 150 к.с. Має якісний інтер’єр та високу вартість під час перепродажу.
10. Toyota Corolla (2026)
- Витрата пального: близько 7,12 л/100 км у змішаному циклі.
- Особливості: Доступний та невибагливий транспортний засіб із двигуном на 169 к.с. та варіатором (CVT). Якщо ваш річний пробіг невеликий (до 15 000 км), покупка цієї версії замість дорожчого гібрида є найбільш економічно виправданою.
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