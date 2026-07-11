ТОП-10 найекономніших авто для щоденних поїздок (фото) Сьогодні 05:14 — Технології&Авто

Toyota Prius визнали найекономнішим новим авто 2026 року

Через нестабільність цін на пальне купівля енергоефективного авто стає найкращим фінансовим рішенням. Нижче наведено 10 найекономічніших моделей року за рейтингом Агентства з охорони навколишнього середовища США (EPA).

Про це пише qz.

Ці моделі практично не мають конкурентів за рівнем споживання палива, особливо в міських умовах із частими зупинками, завдяки ефективній роботі електродвигунів та системі рекуперації енергії.

Абсолютні лідери: топ-3 найекономічніших гібридів

Ці моделі демонструють найкращу ефективність у місті завдяки рекуперації енергії та допомозі електромоторів.

1. Toyota Prius (2026)

Toyota Prius (2026), Фото: Toyota

Витрата пального: 4,1 л/100 км у змішаному циклі.

Ціна в США: від 29 000 доларів за базову версію LE.

Особливості: Король економії без підзарядки. Після редизайну став елегантним та швидшим (розгін 0−96 км/год за 7,2 секунди). Передній привід є стандартним, повний (AWD) доступний як опція за 1400 доларів.

2. Hyundai Elantra Hybrid (2026)

Hyundai Elantra Hybrid (2026), Фото: Hyundai

Витрата пального: 4,36 л/100 км у змішаному циклі.

Ціна в США: від 25 540 доларів за комплектацію Blue.

Особливості: Найефективніший компактний седан у класі. Гібридний двигун на 139 к.с. забезпечує чудовий старт на низьких швидкостях. Надається фірмова 10-річна гарантія на силовий агрегат (до 160 000 км).

3. Kia Niro (2026)

Kia Niro (2026), Фото: Kia

Витрата пального: 4,44 л/100 км у змішаному циклі.

Особливості: Практичний і високий хетчбек, який бренд позиціонує як кросовер. Має потужність 139 к.с., передній привід та місткий багажник. Лідер за економічністю серед субкомпактних SUV.

Надійний середній клас: сімейні та міські гібриди

4. Toyota Camry (2026)

Toyota Camry (2026), Фото: Toyota

Витрата пального: від 4,61 л/100 км (більшість комплектацій — 5,1−5,4 л/100 км).

Особливості: Легендарний бізнес-седан середнього розміру відтепер випускається виключно як гібрид. Пропонує величезний салон, високий рейтинг безпеки (9,9 з 10) та відмінну динаміку.

5. Toyota Corolla Hybrid (2026)

Toyota Corolla Hybrid (2026), Фото: Toyota

Витрата пального: 4,7 л/100 км у змішаному циклі.

Особливості: Утилітарний та надійний автомобіль для щоденних поїздок. Приваблює покупців можливістю встановлення повного приводу, що покращує зчеплення на зимових дорогах.

6. Hyundai Sonata Hybrid (2026)

Hyundai Sonata Hybrid (2026), Фото: Hyundai

Витрата пального: від 4,61 до 5,0 л/100 км у змішаному режимі.

Особливості: Просторий седан із великим багажником та потужністю 192 к.с. Має виключно передній привід, багате оснащення та тривалу гарантію від виробника.

7. Honda Civic Hybrid (2026)

Honda Civic Hybrid (2026), Фото: Honda

Витрата пального: 4,8 л/100 км (у реальних тестах — біля 5,35 л/100 км).

Особливості: Довгоочікувана новинка потужністю 200 к.с. (на рівні спортивної версії Si). Дарує справжнє задоволення від драйву та має гостру керованість, але коштує дорожче за конкурентів.

8. Honda Accord Hybrid (2026)

Honda Accord Hybrid (2026), Фото: Honda

Витрата пального: 4,9 л/100 км у змішаному циклі.

Особливості: Визнано найкращим сімейним гібридом року. Двомоторна система забезпечує плавне прискорення та максимальний акустичний комфорт під час дальніх подорожей. Має лише передній привід.

Класичний бензин: найкращі негібридні альтернативи

Варіанти для тих, хто має обмежений початковий бюджет і не хоче переплачувати за батарейні технології гібридів.

9. Honda Civic (2026)

Honda Civic (2026), Фото: Honda

Витрата пального: 6,53 л/100 км (у базовій версії LX).

Особливості: Найефективніший чистокровний бензиновий автомобіль у списку. Оснащений надійним 2,0-літровим мотором на 150 к.с. Має якісний інтер’єр та високу вартість під час перепродажу.

10. Toyota Corolla (2026)

Toyota Corolla (2026), Фото:Toyota

Витрата пального: близько 7,12 л/100 км у змішаному циклі.

Особливості: Доступний та невибагливий транспортний засіб із двигуном на 169 к.с. та варіатором (CVT). Якщо ваш річний пробіг невеликий (до 15 000 км), покупка цієї версії замість дорожчого гібрида є найбільш економічно виправданою.

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