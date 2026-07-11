5 налаштувань, які допоможуть зберегти заряд телефона 11.07.2026, 00:24 — Технології&Авто

Смартфон на зарядці, Фото: magnific

Смартфон можна змусити працювати довше без підзарядки, якщо змінити кілька базових налаштувань. Найбільше на заряд впливають екран, фонові застосунки, бездротові функції та режим економії батареї.

Про швидкі способи продовжити роботу смартфона пише Tech Advisor.

Змініть налаштування екрана

Екран є одним із головних споживачів заряду, тому варто зменшити яскравість або ввімкнути автоматичне регулювання. Також можна скоротити час очікування екрана, щоб він швидше вимикався, коли телефон не використовують.

Додатково варто вимкнути постійно ввімкнений екран і заставку, адже вони теж витрачають заряд.

На Android ці параметри зазвичай можна знайти в меню «Налаштування» — «Екран і дотик».

Увімкніть темну тему та зменште частоту оновлення

Темна тема допомагає зменшити споживання енергії, особливо якщо користувач не хоче постійно бачити світлий екран.

Її можна ввімкнути в розділі «Налаштування» — «Екран і дотик» — «Темна тема».

Також можна вимкнути підвищену частоту оновлення екрана. Вона робить зображення плавнішим, але витрачає більше заряду.

Вимикайте зайві бездротові функції

Bluetooth, GPS і NFC можуть витрачати заряд, навіть якщо зараз не потрібні. Якщо користувач не користується цими функціями, їх краще тимчасово вимикати.

Знайти їх можна в меню «Налаштування» — «Підключені пристрої» — «Параметри підключення».

Перевірте застосунки

Деякі застосунки споживають значно більше енергії, ніж здається.

Переглянути список можна в меню «Налаштування» — «Акумулятор» — «Використання акумулятора».

Для окремих програм можна вимкнути фонове використання, щоб вони не залишалися активними без потреби. Також варто видалити застосунки, якими ви більше не користуєтеся.

Увімкніть режим економії та оновлюйте телефон

Більшість смартфонів мають режим економії заряду, який обмежує частину функцій і допомагає батареї працювати довше. Його можна ввімкнути вручну або налаштувати автоматичний запуск, наприклад, коли заряд падає до 20%.

Зазвичай ця функція розташована в меню «Налаштування» — «Акумулятор» — «Економія заряду».

Також варто регулярно оновлювати систему й перезавантажувати смартфон раз на тиждень, адже оновлення можуть покращувати оптимізацію та безпеку.

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