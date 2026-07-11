Anthropic планує створювати власні ліки 11.07.2026, 01:11 — Технології&Авто

Anthropic

Anthropic вирішила розробляти власні ліки. Керівник напряму біологічних наук Ерік Каудерер-Абрамс зазначив, що компанія зосередиться на пошуку методів лікування «занедбаних» хвороб.

ШІ-компанії вже давно прагнуть завоювати прихильність клієнтів із наукової та фармацевтичної сфер: OpenAI, Amazon, Google та інші гіганти мають власні інструменти та платформи для біологічних наук.

Проте запланований крок Anthropic є однією з найпряміших публічних спроб провідної ШІ-компанії самостійно зайнятися розробкою ліків, пише The Verge.

Це ставить її в нетипове становище, адже тепер вона продаватиме програмне забезпечення іншим виробникам ліків, які потенційно є її конкурентами.

Таким чином Anthropic долучається до масштабних перегонів, у яких уже беруть участь такі орієнтовані на ШІ розробники ліків, як Insilico, дочірня компанія Google DeepMind — Isomorphic Labs, а також біотех-стартапи та гіганти Big Pharma, які створюють або купують власні ШІ-інструменти.

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Anthropic надала дуже мало конкретних деталей щодо того, чого саме вона сподівається досягти у сфері розробки ліків, і не не відповіла на коментар журналістів The Verge.

Проте на нещодавньому заході «The Briefing: AI for Science» Anthropic представила Claude Science — новий «ШІ-воркбенч для вчених».

Він збирає розрізнені інструменти та датасети в одному середовищі, а також вміє створювати графіки й візуальні матеріали.

Anthropic підкреслює: цей запуск покликаний «кардинально прискорити темпи наукових відкриттів та розробку медичних інновацій».

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