Anthropic планує створювати власні ліки

Anthropic вирішила розробляти власні ліки. Керівник напряму біологічних наук Ерік Каудерер-Абрамс зазначив, що компанія зосередиться на пошуку методів лікування «занедбаних» хвороб.
ШІ-компанії вже давно прагнуть завоювати прихильність клієнтів із наукової та фармацевтичної сфер: OpenAI, Amazon, Google та інші гіганти мають власні інструменти та платформи для біологічних наук.
Проте запланований крок Anthropic є однією з найпряміших публічних спроб провідної ШІ-компанії самостійно зайнятися розробкою ліків, пише The Verge.
Це ставить її в нетипове становище, адже тепер вона продаватиме програмне забезпечення іншим виробникам ліків, які потенційно є її конкурентами.
Таким чином Anthropic долучається до масштабних перегонів, у яких уже беруть участь такі орієнтовані на ШІ розробники ліків, як Insilico, дочірня компанія Google DeepMind — Isomorphic Labs, а також біотех-стартапи та гіганти Big Pharma, які створюють або купують власні ШІ-інструменти.