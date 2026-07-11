Apple призупинила реліз революційних AirPods Pro з вбудованими камерами Сьогодні 03:11 — Технології&Авто

Apple airpods

Apple прагнула здійснити чергову революцію, випустивши інноваційні AirPods Pro з вбудованими камерами. Однак, як повідомляють інсайдери, вихід навушників на ринок зіткнувся з постійною проблемою Apple — відставанням від конкурентів в розвитку ШІ.

Про це пише Wccftech.

Що відомо

Інформація про те, що техгігант з Купертіно працює над новими AirPods Pro з вбудованими камерами вперше з’явилась на початку цього року.

Читайте також Apple планує виробити близько 10 мільйонів складаних iPhone Ultra

У червні минулого року Apple отримала патент на використання камер, аналогічних точковому проєктору Face ID для визначення відстані та створення 3D-карт глибини, що відкриває низку нових можливостей для AirPods Pro.

В травні авторитетний інсайдер з Bloomberg Марк Гурман розкрив додаткові подробиці про AirPods Pro, повідомивши, що наразі проводиться перевірка дизайну навушників — останній важливий етап перед початком серійного виробництва.

За словами інсайдера, за допомогою вбудованої камери AirPods Pro мали постійно передавати картинку Siri, допомагаючи оновленому голосовому помічнику розуміти навколишнє становище.

Користувачі могли б питати Siri про об’єкти навколо себе та отримувати якісніші персоналізовані відповіді, нагадування та покрокові інструкції.

Для усунення проблем з конфіденційністю світлодіодний індикатор мав вмикатись кожного разу, коли візуальна інформація передавалась в Siri.

Однак як наразі повідомляє інсайдер Kosutami, не варто чекати на скорий реліз AirPods Pro з вбудованими камерами. Початково Apple планувала представити ці навушники ще на початку року, однак реліз був відкладений оскільки компанія все ще мала проблеми з просунутим ШІ.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.