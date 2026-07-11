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Apple призупинила реліз революційних AirPods Pro з вбудованими камерами

Технології&Авто
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Apple airpods
Apple airpods
Apple прагнула здійснити чергову революцію, випустивши інноваційні AirPods Pro з вбудованими камерами. Однак, як повідомляють інсайдери, вихід навушників на ринок зіткнувся з постійною проблемою Apple — відставанням від конкурентів в розвитку ШІ.
Про це пише Wccftech.

Що відомо

Інформація про те, що техгігант з Купертіно працює над новими AirPods Pro з вбудованими камерами вперше з’явилась на початку цього року.
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У червні минулого року Apple отримала патент на використання камер, аналогічних точковому проєктору Face ID для визначення відстані та створення 3D-карт глибини, що відкриває низку нових можливостей для AirPods Pro.
В травні авторитетний інсайдер з Bloomberg Марк Гурман розкрив додаткові подробиці про AirPods Pro, повідомивши, що наразі проводиться перевірка дизайну навушників — останній важливий етап перед початком серійного виробництва.
За словами інсайдера, за допомогою вбудованої камери AirPods Pro мали постійно передавати картинку Siri, допомагаючи оновленому голосовому помічнику розуміти навколишнє становище.
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Користувачі могли б питати Siri про об’єкти навколо себе та отримувати якісніші персоналізовані відповіді, нагадування та покрокові інструкції.
Для усунення проблем з конфіденційністю світлодіодний індикатор мав вмикатись кожного разу, коли візуальна інформація передавалась в Siri.
Однак як наразі повідомляє інсайдер Kosutami, не варто чекати на скорий реліз AirPods Pro з вбудованими камерами. Початково Apple планувала представити ці навушники ще на початку року, однак реліз був відкладений оскільки компанія все ще мала проблеми з просунутим ШІ.
За матеріалами:
ITC.ua
Apple
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