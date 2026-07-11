Як онлайн відновити пошкоджений техпаспорт
У яких випадках потрібно замінити техпаспорт
Як оформити заміну онлайн
- авторизуйтеся за допомогою ID.GOV.UA або Дія. Підпису;
- оберіть послугу з відновлення (обміну) свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу;
- перевірте дані;
- вкажіть адресу для доставки поштою;
- сплатіть адміністративну послугу;
- надішліть заявку на опрацювання.
- відкрийте розділ Сервіси;
- оберіть послугу «Заміна свідоцтва про реєстрацію»;
- перевірте дані;
- вкажіть адресу для доставки поштою;
- підтвердьте заявку;
- здійсніть оплату;
- очікуйте повідомлення про результат.
- 15 років — для водіїв мотоциклів і легкових автомобілів (категорії А1, А, В, В1, ВЕ);
- 5 років — для водіїв вантажного та пасажирського транспорту (категорії С, СЕ, С1, С1Е, D, DE, D1, D1Е, Т).
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