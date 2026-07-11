Як онлайн відновити пошкоджений техпаспорт Сьогодні 13:06 — Технології&Авто

Як замінити пошкоджений техпаспорт дистанційно, Фото: magnific

Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу повинне бути в належному стані та містити всю інформацію, необхідну для ідентифікації автомобіля. Якщо документ пошкоджений або окремі реквізити неможливо прочитати, його необхідно замінити. Зробити це можна як у сервісному центрі МВС, так і онлайн.

Про це повідомили в Головному сервісному центрі МВС.

У яких випадках потрібно замінити техпаспорт

Обмін свідоцтва про реєстрацію є обов’язковим, якщо документ має механічні пошкодження, потертості або дефекти захисних елементів, через які неможливо перевірити його справжність чи прочитати частину відомостей.

Також заміні підлягає техпаспорт, якщо його стан не дозволяє візуально ідентифікувати документ.

Як оформити заміну онлайн

Онлайн-обмін техпаспорта дозволяє подати документи у будь-який зручний час без відвідування сервісного центру МВС,.

Крім того, можна відстежувати статус заявки та отримати готовий документ найбільш зручним для себе способом.

Замінити техпаспорт можна через Кабінет водія або застосунок «Дія».

Через Кабінет водія:

авторизуйтеся за допомогою ID.GOV.UA або Дія. Підпису;

оберіть послугу з відновлення (обміну) свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу;

перевірте дані;

вкажіть адресу для доставки поштою;

сплатіть адміністративну послугу;

надішліть заявку на опрацювання.

Через застосунок Дія:

відкрийте розділ Сервіси;

оберіть послугу «Заміна свідоцтва про реєстрацію»;

перевірте дані;

вкажіть адресу для доставки поштою;

підтвердьте заявку;

здійсніть оплату;

очікуйте повідомлення про результат.

Після опрацювання звернення готове свідоцтво можна отримати поштовим відправленням за зазначеною адресою або іншим способом, який було обрано під час оформлення послуги.

Раніше Finance.ua писав , що Кабінет Міністрів ухвалив зміни до правил видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами.

Посвідчення водія відтепер видаватимуть на різний строк залежно від категорії транспортного засобу:

15 років — для водіїв мотоциклів і легкових автомобілів (категорії А1, А, В, В1, ВЕ);

5 років — для водіїв вантажного та пасажирського транспорту (категорії С, СЕ, С1, С1Е, D, DE, D1, D1Е, Т).

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