Как заменить водительские права в Германии Сегодня 18:33 — Технологии&Авто

Как заменить водительские права в Германии

Как сообщает Федеральное министерство транспорта Германии, украинские удостоверения признаются в течение действия режима временной защиты.

Сейчас этот режим продлен по меньшей мере до 4 марта 2027 года. Если коротко, то владельцам действующих водительских документов, в случае, «если владелец такого удостоверения отвечает критериям для получения статуса защиты», делать ничего не нужно.

Что касается цифровых водительских удостоверений, то они также действуют при условии, «если украинские власти по запросу подтвердят ваше право управлять транспортным средством».

Если украинцы находятся в Германии на других основаниях, то есть не имеют статуса защиты, то их водительские удостоверения действительны в течение первых шести месяцев проживания в стране. Далее их необходимо менять на немецкие.

Обмен украинского водительского удостоверения на немецкое

Что касается профессиональных водителей, то есть лиц, которые занимаются транспортными операциями, то здесь сложнее — автоматически использовать украинское удостоверение нельзя. Необходимо пройти соответствующие курсы, после которых водитель получит «базовую квалификацию, обычно подтверждаемую записью Кода 95 водительского удостоверения».

Теперь, как видим, необходимость получения немецкого водительского удостоверения в основном касается профессиональных водителей (категории C, CE, D, D1 или DE). То же самое, кстати, касается и водителей легковых автомобилей, если они осуществляют коммерческую деятельность — например, работают в такси или доставке.

Для этого необходимо собрать соответствующий пакет документов

Как правило, это: паспорт или Aufenthaltstitel (вид на жительство); оригинал украинского удостоверения и его копия;

биометрическое фото (не старше 6 месяцев);

Meldebescheinigung (регистрация места жительства);

Sehtest (тест зрения, действительный 2 года);

Erste-Hilfe-Kurs (курс первой помощи);

перевод украинского удостоверения; медицинская справка, психофизиологическое обследование и сертификаты.

Документы обязаны быть подготовлены в согласовании с требованиями конкретного федерального округа. Проверить актуальные требования можно на официальном сайте Anerkennung in Deutschland

После подготовки необходимого пакета документов необходимо обратиться Fahrerlaubnisbehörde — это немецкий орган, ответственный за выдачу водительских прав. Заявление следует подавать лично, а запись лучше сделать заранее.

В зависимости от конкретной ситуации вам могут сразу разрешить сдавать экзамены или предложат сначала пройти обучение. После того как вы успешно прошли все этапы, вы получите соответствующее удостоверение, дающее право на работу во всех странах Евросоюза.

Относительно стоимости всех процедур, она может значительно отличаться — от нескольких десятков евро за справки, до сотен, а то и тысяч в случае необходимости пройти соответствующее обучение.

Законопроект, которым Германия собиралась ввести упрощенные механизмы обмена украинских прав без полного прохождения процедуры обучения и экзаменов, «завис» в недрах немецкой власти

Впрочем, часть федеральных земель тестирует сдачу теоретических экзаменов на украинском языке и экспериментирует с упрощенными процедурами для украинских водителей. Поэтому в каждом конкретном случае могут быть свои правила.

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