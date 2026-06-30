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Starlink планирует стать полноценным мобильным оператором

Технологии&Авто
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SpaceX изучает возможность выхода Starlink на розничный рынок мобильной связи
SpaceX изучает возможность выхода Starlink на розничный рынок мобильной связи
Компания Илона Маска SpaceX планирует выйти на рынок мобильной связи с новым сервисом от Starlink для американских потребителей. Если проект реализуют, компания будет напрямую конкурировать с крупнейшими мобильными операторами США.
Об этом пишет Financial Times.

SpaceX изучает возможность выхода Starlink на розничный рынок мобильной связи

Отмечается, что президент и операционный директор SpaceX Гвинн Шотвелл сообщила инвесторам, что компания изучает возможность выхода Starlink на розничный рынок мобильной связи, а также возможность создания собственной наземной мобильной сети в США.
В случае реализации этого плана, SpaceX будет продавать мобильные контракты непосредственно пользователям и будет конкурировать с тремя крупнейшими американскими операторами Verizon Wireless, AT&T и T-Mobile.
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До сих пор компания выбирала другую модель работы. Сейчас Starlink работает совместно с T-Mobile, обеспечивая доступ к спутникам Starlink для улучшения покрытия в сельской местности, где не хватает наземной сети. Новый проект принципиально отличается от этой модели, поскольку предполагает переход к самостоятельному сервису мобильной связи.

Одно из самых масштабных коммерческих расширений компании

Как отмечает FT, выход на рынок мобильных контрактов станет одним из самых масштабных коммерческих расширений SpaceX с момента запуска Starlink. Пока сервис высокоскоростного спутникового интернета работает более чем в 150 странах мира.
Запуск мобильного сервиса также дополнит действующую услугу спутникового интернета Starlink, которой на март пользовались 10,3 млн клиентов по всему миру.
По материалам:
УНІАН
SpaceXStarlinkМаск
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