0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Toyota отзывает Corolla 2026 из-за ошибки производства фар

Технологии&Авто
6
Toyota Corolla 2026
Toyota Corolla 2026
Toyota Motor Engineering & Manufacturing объявила отзыв 86 автомобилей Toyota Corolla 2026 модельного года в США. Как выяснили журналисты, причина — несоответствие требованиям федерального стандарта FMVSS № 108, регулирующего светотехнику. На части машин нет обязательной маркировки оптической оси на линзе передних фар. Эта метка необходима для корректной регулировки света во время сервисного обслуживания.
Об этом пишет uamotors.
Читайте также
Хотя фары были правильно отрегулированы на заводе, отсутствие маркировки может привести к неправильной настройке в дальнейшем.
В случае некорректной регулировки возможны два сценария: снижение видимости для водителя или чрезмерное ослепление встречного транспорта. Оба фактора повышают риск аварии.
Проблема была выявлена ​​в ноябре 2025 года во время внутреннего аудита на производстве. Выяснилось, что поставщик North American Lighting после смены оснащения приступил к выпуску фар без необходимой маркировки.
Toyota оперативно остановила отгрузку автомобилей и провела проверку, однако часть машин уже поступила в продажу.
Читайте также
В рамках отзыва дилеры бесплатно заменят обе передние фары корректными версиями с необходимыми обозначениями. Сообщение дилерам было отправлено 25 февраля 2026 года, владельцы получат письма в период с 12 по 26 апреля.
Несмотря на крайне небольшую выборку — всего 86 автомобилей — Toyota пошла на официальный отзыв, подчеркивая, что даже формальное несоответствие требованиям безопасности требует немедленного исправления.
По материалам:
uamotors
Авто
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems