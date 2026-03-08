Toyota отзывает Corolla 2026 из-за ошибки производства фар Сегодня 04:25 — Технологии&Авто

Toyota Corolla 2026

Toyota Motor Engineering & Manufacturing объявила отзыв 86 автомобилей Toyota Corolla 2026 модельного года в США. Как выяснили журналисты, причина — несоответствие требованиям федерального стандарта FMVSS № 108, регулирующего светотехнику. На части машин нет обязательной маркировки оптической оси на линзе передних фар. Эта метка необходима для корректной регулировки света во время сервисного обслуживания.

Хотя фары были правильно отрегулированы на заводе, отсутствие маркировки может привести к неправильной настройке в дальнейшем.

В случае некорректной регулировки возможны два сценария: снижение видимости для водителя или чрезмерное ослепление встречного транспорта. Оба фактора повышают риск аварии.

Проблема была выявлена ​​в ноябре 2025 года во время внутреннего аудита на производстве. Выяснилось, что поставщик North American Lighting после смены оснащения приступил к выпуску фар без необходимой маркировки.

Toyota оперативно остановила отгрузку автомобилей и провела проверку, однако часть машин уже поступила в продажу.

В рамках отзыва дилеры бесплатно заменят обе передние фары корректными версиями с необходимыми обозначениями. Сообщение дилерам было отправлено 25 февраля 2026 года, владельцы получат письма в период с 12 по 26 апреля.

Несмотря на крайне небольшую выборку — всего 86 автомобилей — Toyota пошла на официальный отзыв, подчеркивая, что даже формальное несоответствие требованиям безопасности требует немедленного исправления.

