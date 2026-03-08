0 800 307 555
Самый дешевый седан Nissan 2026 года показали официально

Технологии&Авто
34
Новый Nissan Versa получил современный дизайн
Новый Nissan Versa получил современный дизайн, Фото: Nissan
Модель Nissan Versa — самый дешевый автомобиль производителя в 2026 году для глобального рынка. Это долгожданный бюджетник, который показал официально после модернизации. Более современную модель уже отправили в производство — конвейерная линия мексиканского завода приступила к работе.
Производитель раскрыл подробности дизайна седана Nissan Versa на официальных фото.
Бюджетник Nissan подвергся рестайлингу для 2026 года. Компактный автомобиль получил совсем другую переднюю часть с эффектной светотехникой и необычным оформлением бампера. Производитель предложит новые колесные диски и обновленную цветовую палитру для кузова.
В оформлении салона Nissan Versa изменилась отделка. Появились беспроводные Apple CarPlay и Android Auto на 9-дюймовом мониторе (12 дюймов в топовой модификации).
В движение автомобиль приводит 118-сильный двигатель. Рынок США Nissan Versa с ценой от 17 000 долларов уже оставил. Но производитель пока не уточнил срок возвращения модели после модернизации.
По материалам:
Обозреватель
Авто
