Самый дешевый седан Nissan 2026 года показали официально

Новый Nissan Versa получил современный дизайн, Фото: Nissan

Модель Nissan Versa — самый дешевый автомобиль производителя в 2026 году для глобального рынка. Это долгожданный бюджетник, который показал официально после модернизации. Более современную модель уже отправили в производство — конвейерная линия мексиканского завода приступила к работе.

Производитель раскрыл подробности дизайна седана Nissan Versa на официальных фото.

Бюджетник Nissan подвергся рестайлингу для 2026 года. Компактный автомобиль получил совсем другую переднюю часть с эффектной светотехникой и необычным оформлением бампера. Производитель предложит новые колесные диски и обновленную цветовую палитру для кузова.

В оформлении салона Nissan Versa изменилась отделка. Появились беспроводные Apple CarPlay и Android Auto на 9-дюймовом мониторе (12 дюймов в топовой модификации).

В движение автомобиль приводит 118-сильный двигатель. Рынок США Nissan Versa с ценой от 17 000 долларов уже оставил. Но производитель пока не уточнил срок возвращения модели после модернизации.

