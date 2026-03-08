0 800 307 555
Ultrahuman представила смарт-кольцо, которое может работать до 15 дней (фото)

Технологии&Авто
53
Компания Ultrahuman представила новое смарт-кольцо третьего поколения Ring Pro, способное работать до 15 дней.
Об этом сообщает TechCrunch.
Ring Pro предлагает до 15 дней автономной работы, в то время как предыдущая модель Ring Air способна была работать четыре-шесть дней.
Кроме того, Ring Pro имеет обновленную архитектуру датчиков сердечного ритма для улучшенного качества сигнала во время сна и нового процессора.
Устройство может хранить данные о здоровье в течение 250 дней. Оно весит примерно на 5−6% больше, чем Ring Air.
Стоимость нового гаджета составляет 479 долларов. Предварительные заказы будут доступны по всему миру, за исключением США, а поставки начнутся в марте.
В октябре 2025 года Комиссия по международной торговле США вынесла решение в пользу финской Oura в патентном споре и запретила Ultrahuman ввозить новые партии смарт-колец.
По словам соучредителя и генерального директора Мохита Кумара, в США приходилось около 45% от примерно 700 000 ежедневных активных пользователей Ultrahuman в мире.
По материалам:
Укрінформ
