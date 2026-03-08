0 800 307 555
Названы самые популярные авто в частном и бизнес-секторе

Технологии&Авто
24
ТОП-5 авто среди украинцев и компаний
ТОП-5 авто среди украинцев и компаний, Фото: freepik
В феврале украинский автопарк пополнили около 4,4 тыс. новых легковых автомобилей. Из этого количества 63% легковых автомобилей было реализовано частным клиентам, а 37% приобрели юрлица.
Об этом сообщили в «Укравтопроме».
По сравнению с февралем 2025 г. продажи новых легковушек в частном сегменте авторынка упали на 16%, а в корпоративном увеличились на 4%.

Какие авто выбирали частные покупатели

Самой популярной моделью среди частных покупателей стал Toyota RAV-4 — в феврале зарегистрировали 288 таких автомобилей.
В пятерку лидеров также вошли:
  • Toyota Land Cruiser Prado — 150 авто;
  • Hyundai Tucson — 147 авто;
  • Mazda CX-5 — 140 авто;
  • Skoda Karoq — 93 авто.
В то же время у юридических лиц наибольшим спросом пользовались:
  • Renault Duster — 241 авто;
  • Toyota RAV-4 — 84 авто;
  • Toyota Land Cruiser Prado — 79 авто;
  • Toyota Hilux — 52 авто;
  • Skoda Kodiaq — 50 авто.
Ранее Finance.ua писал, что в феврале десять самых популярных моделей сформировали 42% рынка новых легковых автомобилей в Украине. В десятку бестселлеров попали исключительно кроссоверы, а автомобили китайских брендов в этом рейтинге отсутствуют.
По материалам:
Finance.ua
УкравтопромАвто
Payment systems