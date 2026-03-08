Названы самые популярные авто в частном и бизнес-секторе
В феврале украинский автопарк пополнили около 4,4 тыс. новых легковых автомобилей. Из этого количества 63% легковых автомобилей было реализовано частным клиентам, а 37% приобрели юрлица.
Об этом сообщили в «Укравтопроме».
По сравнению с февралем 2025 г. продажи новых легковушек в частном сегменте авторынка упали на 16%, а в корпоративном увеличились на 4%.
Какие авто выбирали частные покупатели
Самой популярной моделью среди частных покупателей стал Toyota RAV-4 — в феврале зарегистрировали 288 таких автомобилей.
В пятерку лидеров также вошли:
- Toyota Land Cruiser Prado — 150 авто;
- Hyundai Tucson — 147 авто;
- Mazda CX-5 — 140 авто;
- Skoda Karoq — 93 авто.
В то же время у юридических лиц наибольшим спросом пользовались:
- Renault Duster — 241 авто;
- Toyota RAV-4 — 84 авто;
- Toyota Land Cruiser Prado — 79 авто;
- Toyota Hilux — 52 авто;
- Skoda Kodiaq — 50 авто.
Ранее Finance.ua писал, что в феврале десять самых популярных моделей сформировали 42% рынка новых легковых автомобилей в Украине. В десятку бестселлеров попали исключительно кроссоверы, а автомобили китайских брендов в этом рейтинге отсутствуют.
Поделиться новостью
Также по теме
Названы самые популярные авто в частном и бизнес-секторе
Ultrahuman представила смарт-кольцо, которое может работать до 15 дней (фото)
Самый дешевый седан Nissan 2026 года показали официально
Toyota отзывает Corolla 2026 из-за ошибки производства фар
Названы самые экономичные гибридные кроссоверы в 2026 году
Смартфоны Samsung теперь можно использовать вместо ключей для дома