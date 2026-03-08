Названы самые популярные авто в частном и бизнес-секторе Сегодня 07:03 — Технологии&Авто

ТОП-5 авто среди украинцев и компаний, Фото: freepik

В феврале украинский автопарк пополнили около 4,4 тыс. новых легковых автомобилей. Из этого количества 63% легковых автомобилей было реализовано частным клиентам, а 37% приобрели юрлица.

Об этом сообщили в «Укравтопроме».

По сравнению с февралем 2025 г. продажи новых легковушек в частном сегменте авторынка упали на 16%, а в корпоративном увеличились на 4%.

Какие авто выбирали частные покупатели

Самой популярной моделью среди частных покупателей стал Toyota RAV-4 — в феврале зарегистрировали 288 таких автомобилей.

В пятерку лидеров также вошли:

Toyota Land Cruiser Prado — 150 авто;

Hyundai Tucson — 147 авто;

Mazda CX-5 — 140 авто;

Skoda Karoq — 93 авто.

В то же время у юридических лиц наибольшим спросом пользовались:

Renault Duster — 241 авто;

Toyota RAV-4 — 84 авто;

Toyota Land Cruiser Prado — 79 авто;

Toyota Hilux — 52 авто;

Skoda Kodiaq — 50 авто.

Ранее Finance.ua писал , что в феврале десять самых популярных моделей сформировали 42% рынка новых легковых автомобилей в Украине. В десятку бестселлеров попали исключительно кроссоверы, а автомобили китайских брендов в этом рейтинге отсутствуют.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.