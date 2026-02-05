Налоги за продажу авто, мотоцикла или мопеда: что нужно знать
При перерегистрации транспортных средств граждане часто интересуются, нужно ли платить налоги, если в течение одного года продать автомобиль, мотоцикл и мопед.
Главный сервисный центр МВД разъясняет, в каких случаях доход не облагается налогом, а когда возникают налоговые обязательства.
Общие правила
Согласно статье 173 Налогового кодекса Украины, доход физического лица от продажи или обмена объектов движимого имущества в общем порядке подлежит налогообложению налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) и военным сбором.
Вместе с тем законодательством предусмотрены исключения, позволяющие избежать уплаты налогов.
Какие продажи не облагаются налогом
Не подлежит налогообложению доход, полученный физическим лицом в течение одного налогового года от продажи или обмена:
- одного легкового автомобиля;
- одного мотоцикла;
- одного мопеда.
Освобождение от налогообложения применяется независимо от порядка и способа продаж. Это означает, что если в течение календарного года с 1 января по 31 декабря гражданин продал один легковой автомобиль и один мотоцикл, доход от обеих операций не облагается НДФЛ и военным сбором.
В каких случаях возникает налоговое обязательство
Если в том же году физическое лицо продает второй легковой автомобиль, второй мотоцикл или второй мопед, доход от такой операции уже подлежит налогообложению. Ставка налога на доходы физических лиц составит:
- вторая продажа — 5%;
- третяя и каждая последующая — 18%.
Для автобусов, грузовых автомобилей, прицепов, тракторов, специальной техники и другого движимого имущества действуют другие правила:
- первая и втора продажи в течение года — 5%;
- третья и каждая последующая продажа — 18%.
Доход от сделок по продаже движимого имущества также облагается военным сбором. С 1 декабря 2024 г. ставка военного сбора составляет 5%.
Что советуют в сервисных центрах
Перед заключением договоров купли-продажи или дарения транспортных средств рекомендуется заранее учитывать налоговые нормы. При необходимости граждане могут обратиться за индивидуальной налоговой консультацией в Государственную налоговую службу Украины.
