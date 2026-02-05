Налоги за продажу авто, мотоцикла или мопеда: что нужно знать Сегодня 09:01 — Личные финансы

Граждане, решившие продать собственные автомобили, должны уплатить налоги. Но есть и исключения

При перерегистрации транспортных средств граждане часто интересуются, нужно ли платить налоги, если в течение одного года продать автомобиль, мотоцикл и мопед.

Главный сервисный центр МВД разъясняет , в каких случаях доход не облагается налогом, а когда возникают налоговые обязательства.

Общие правила

Согласно статье 173 Налогового кодекса Украины, доход физического лица от продажи или обмена объектов движимого имущества в общем порядке подлежит налогообложению налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) и военным сбором.

Вместе с тем законодательством предусмотрены исключения, позволяющие избежать уплаты налогов.

Какие продажи не облагаются налогом

Не подлежит налогообложению доход, полученный физическим лицом в течение одного налогового года от продажи или обмена:

одного легкового автомобиля;

одного мотоцикла;

одного мопеда.

Не подлежит налогообложению доход, полученный физическим лицом в течение одного налогового года от продаж или обмена транспорта, hsc.gov.ua

Освобождение от налогообложения применяется независимо от порядка и способа продаж. Это означает, что если в течение календарного года с 1 января по 31 декабря гражданин продал один легковой автомобиль и один мотоцикл, доход от обеих операций не облагается НДФЛ и военным сбором.

В каких случаях возникает налоговое обязательство

Если в том же году физическое лицо продает второй легковой автомобиль, второй мотоцикл или второй мопед, доход от такой операции уже подлежит налогообложению. Ставка налога на доходы физических лиц составит:

вторая продажа — 5%;

третяя и каждая последующая — 18%.

Для автобусов, грузовых автомобилей, прицепов, тракторов, специальной техники и другого движимого имущества действуют другие правила:

первая и втора продажи в течение года — 5%;

третья и каждая последующая продажа — 18%.

Доход от сделок по продаже движимого имущества также облагается военным сбором. С 1 декабря 2024 г. ставка военного сбора составляет 5%.

Что советуют в сервисных центрах

Перед заключением договоров купли-продажи или дарения транспортных средств рекомендуется заранее учитывать налоговые нормы. При необходимости граждане могут обратиться за индивидуальной налоговой консультацией в Государственную налоговую службу Украины.

