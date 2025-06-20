Галущенко: переговоры с Болгарией по поводу реакторов для ХАЭС еще продолжаются — Finance.ua

Галущенко: переговоры с Болгарией по поводу реакторов для ХАЭС еще продолжаются Сегодня 16:33 — Казна и Политика

Галущенко: переговоры с Болгарией по поводу реакторов для ХАЭС еще продолжаются

Проект по приобретению реакторов для Хмельницкой АЭС в Болгарии не отменен, переговоры с болгарской стороной еще продолжаются.

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко во время «Часа вопросов правительству», сообщает Delo.ua.

По словам министра, Болгария официально не отказывалась от переговоров. В то же время сам процесс продвигается медленно, что министр объяснил политическими факторами.

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«Я уверен, что мы подпишем соответствующий документ. Мы его готовим. Проект еще не отменен», — подчеркнул Галущенко.

Галущенко назвал отказ Болгарии от соглашения «худшим сценарием» и отметил, что это значительно усложнит достройку Хмельницкой АЭС.

«В случае худшего сценария — если продажа реакторов не произойдет — это будет катастрофой для нас недостроить ХАЭС», — сказал он.

Министр предположил, что Украина может приобрести необходимое оборудование в других странах, но реализация проекта в таком случае потребует больше времени.

Напомним, 15 апреля стало известно, что правительство Болгарии решило не продавать Украине два российских реактора. Вице-премьер Болгарии Атанас Зафиров объяснил это необходимостью развивать свою атомную энергетику на фоне высоких цен на электроэнергию.

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Ранее депутат Верховной Рады Андрей Жупанин сообщал, что Болгария планировала поднять стоимость реакторов с 600 до 700 миллионов долларов. Украина же настаивала на предварительно согласованной сумме.

Болгария приобрела два российских реактора более шести лет назад для строительства АЭС «Белене», от которого впоследствии отказалась. Переговоры о продаже этого оборудования Украине продолжаются уже почти два года.

11 февраля Верховная Рада поддержала решение о выделении средств на закупку реакторов, а 13 марта закон был возвращен с подписью президента.

Діло По материалам:

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