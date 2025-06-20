Галущенко: переговоры с Болгарией по поводу реакторов для ХАЭС еще продолжаются — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Галущенко: переговоры с Болгарией по поводу реакторов для ХАЭС еще продолжаются

Казна и Политика
20
Галущенко: переговоры с Болгарией по поводу реакторов для ХАЭС еще продолжаются
Галущенко: переговоры с Болгарией по поводу реакторов для ХАЭС еще продолжаются
Проект по приобретению реакторов для Хмельницкой АЭС в Болгарии не отменен, переговоры с болгарской стороной еще продолжаются.
Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко во время «Часа вопросов правительству», сообщает Delo.ua.
По словам министра, Болгария официально не отказывалась от переговоров. В то же время сам процесс продвигается медленно, что министр объяснил политическими факторами.
Читайте также
«Я уверен, что мы подпишем соответствующий документ. Мы его готовим. Проект еще не отменен», — подчеркнул Галущенко.
Галущенко назвал отказ Болгарии от соглашения «худшим сценарием» и отметил, что это значительно усложнит достройку Хмельницкой АЭС.
«В случае худшего сценария — если продажа реакторов не произойдет — это будет катастрофой для нас недостроить ХАЭС», — сказал он.
Министр предположил, что Украина может приобрести необходимое оборудование в других странах, но реализация проекта в таком случае потребует больше времени.
Напомним, 15 апреля стало известно, что правительство Болгарии решило не продавать Украине два российских реактора. Вице-премьер Болгарии Атанас Зафиров объяснил это необходимостью развивать свою атомную энергетику на фоне высоких цен на электроэнергию.
Читайте также
Ранее депутат Верховной Рады Андрей Жупанин сообщал, что Болгария планировала поднять стоимость реакторов с 600 до 700 миллионов долларов. Украина же настаивала на предварительно согласованной сумме.
Болгария приобрела два российских реактора более шести лет назад для строительства АЭС «Белене», от которого впоследствии отказалась. Переговоры о продаже этого оборудования Украине продолжаются уже почти два года.
11 февраля Верховная Рада поддержала решение о выделении средств на закупку реакторов, а 13 марта закон был возвращен с подписью президента.
По материалам:
Діло
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems