Галущенко: переговоры с Болгарией по поводу реакторов для ХАЭС еще продолжаются — Finance.ua

Галущенко: переговоры с Болгарией по поводу реакторов для ХАЭС еще продолжаются
Проект по приобретению реакторов для Хмельницкой АЭС в Болгарии не отменен, переговоры с болгарской стороной еще продолжаются.
Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко во время «Часа вопросов правительству», сообщает Delo.ua.
По словам министра, Болгария официально не отказывалась от переговоров. В то же время сам процесс продвигается медленно, что министр объяснил политическими факторами.
«Я уверен, что мы подпишем соответствующий документ. Мы его готовим. Проект еще не отменен», — подчеркнул Галущенко.
Галущенко назвал отказ Болгарии от соглашения «худшим сценарием» и отметил, что это значительно усложнит достройку Хмельницкой АЭС.
«В случае худшего сценария — если продажа реакторов не произойдет — это будет катастрофой для нас недостроить ХАЭС», — сказал он.
Министр предположил, что Украина может приобрести необходимое оборудование в других странах, но реализация проекта в таком случае потребует больше времени.
Напомним, 15 апреля стало известно, что правительство Болгарии решило не продавать Украине два российских реактора. Вице-премьер Болгарии Атанас Зафиров объяснил это необходимостью развивать свою атомную энергетику на фоне высоких цен на электроэнергию.
Ранее депутат Верховной Рады Андрей Жупанин сообщал, что Болгария планировала поднять стоимость реакторов с 600 до 700 миллионов долларов. Украина же настаивала на предварительно согласованной сумме.
Болгария приобрела два российских реактора более шести лет назад для строительства АЭС «Белене», от которого впоследствии отказалась. Переговоры о продаже этого оборудования Украине продолжаются уже почти два года.
11 февраля Верховная Рада поддержала решение о выделении средств на закупку реакторов, а 13 марта закон был возвращен с подписью президента.
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