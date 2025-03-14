Зеленский подписал закон о покупке оборудования для Хмельницкой АЭС у Болгарии — Finance.ua

Зеленский подписал закон о покупке оборудования для Хмельницкой АЭС у Болгарии Сегодня 10:44 — Казна и Политика

Зеленский подписал закон о покупке оборудования для Хмельницкой АЭС у Болгарии

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о приобретении у Болгарии оборудования для достройки энергоблоков № 3 и № 4 Хмельницкой АЭС.

Об этом идет речь на сайте Верховной Рады.

Соответствующий законопроект № 11392 возвращен в Верховную Раду за подписью главы государства 13 марта. Документ был направлен на подпись президенту еще 26 февраля.

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Ранее, при принятии законопроекта, отмечалось, что разрешение парламента Болгарии на продажу Украине корпусов реакторов истекало 11 марта. В этой связи министр энергетики Герман Галущенко заявлял, что София вряд ли продлит это разрешение, если закон не будет вовремя проголосован, поскольку у болгарской коалиции есть сильное пророссийское влияние.

По словам народного депутата Андрея Жупанина, принятый закон согласовывает только покупку реакторов, что ограничивает стоимость проекта на этом этапе суммой $600 млн. Дальнейшее финансирование будет определено отдельным законопроектом, подготовленным Кабинетом министров.

Он должен содержать обновленное технико-экономическое обоснование и информацию об источниках финансирования всей достройки Хмельницкой АЭС.

Напомним, 11 февраля Верховная Рада поддержала выделение сотен миллионов долларов на приобретение у Болгарии двух реакторов российского производства для Хмельницкой АЭС.

Добавим, строительство третьего энергоблока Хмельницкой атомной электростанции, который готов на 80%, может завершиться через три года, четвертого (готовность под 30%) — через четыре.

Достройка энергоблоков обойдется Украине примерно в 160 млрд гривен.

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Будет проверять достроенные энергоблоки МАГАТЭ, которая очень заинтересована в реализации этого проекта и предложила так называемую консультативно-техническую миссию по достройке этих блоков.

Отметим, что Болгария приобрела российские установки для строительства двух энергоблоков для АЭС «Белене» более шести лет назад, но впоследствии отказалась от строительства атомной электростанции.

Діло По материалам:

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