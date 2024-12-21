Как достройка ХАЭС повлияет на экономику Украины — Finance.ua

Как достройка ХАЭС повлияет на экономику Украины Сегодня 20:22 — Энергетика

Как достройка ХАЭС повлияет на экономику Украины

Достройка двух энергоблоков Хмельницкой атомной электростанции позволит создать тысячи новых рабочих мест и станет толчком для экономического и социального развития региона.

Об этом заявил народный депутат Виктор Бондарь в комментарии «РБК-Украина».

«Атомная электростанция — это тысячи высококвалифицированных рабочих мест для наших инженеров и специалистов. Кроме того, процесс достройки будет иметь кумулятивный экономический эффект для сотен подрядных и строительных организаций», — заявил нардеп.

По его словам, атомная энергетика — основа нашей энергосистемы.

Кроме очевидного положительного эффекта для региона, увеличение мощности АЭС имеет стратегическое значение для государства.

Еще весной правительство одобрило проект достройки Хмельницкой АЭС, также положительное заключение предоставил профильный комитет.

Нардеп подчеркнул, что в Украине есть все необходимые специалисты и ресурсы для развития АЭС и надежной ее эксплуатации.

Напомним, экономист Борис Кушнирук отмечал , что атомные электростанции (АЭС) будут оставаться основой энергетического сектора страны в течение ближайших 30−40 лет, обеспечивая стабильность и конкурентоспособность экономики.

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Экономист считает, что достройка 3-го и 4-го блоков Хмельницкой АЭС и строительство новых атомных блоков является стратегическим приоритетом для Украины.

Это позволит обеспечить не только стабильную энергогенерацию, но и поддержать конкурентоспособность отечественных товаропроизводителей на пути интеграции в ЕС.

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