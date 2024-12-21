Как достройка ХАЭС повлияет на экономику Украины — Finance.ua

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Как достройка ХАЭС повлияет на экономику Украины

Энергетика
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Как достройка ХАЭС повлияет на экономику Украины
Как достройка ХАЭС повлияет на экономику Украины
Достройка двух энергоблоков Хмельницкой атомной электростанции позволит создать тысячи новых рабочих мест и станет толчком для экономического и социального развития региона.
Об этом заявил народный депутат Виктор Бондарь в комментарии «РБК-Украина».
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«Атомная электростанция — это тысячи высококвалифицированных рабочих мест для наших инженеров и специалистов. Кроме того, процесс достройки будет иметь кумулятивный экономический эффект для сотен подрядных и строительных организаций», — заявил нардеп.
По его словам, атомная энергетика — основа нашей энергосистемы.
Кроме очевидного положительного эффекта для региона, увеличение мощности АЭС имеет стратегическое значение для государства.
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Еще весной правительство одобрило проект достройки Хмельницкой АЭС, также положительное заключение предоставил профильный комитет.
Нардеп подчеркнул, что в Украине есть все необходимые специалисты и ресурсы для развития АЭС и надежной ее эксплуатации.
Напомним, экономист Борис Кушнирук отмечал, что атомные электростанции (АЭС) будут оставаться основой энергетического сектора страны в течение ближайших 30−40 лет, обеспечивая стабильность и конкурентоспособность экономики.
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Экономист считает, что достройка 3-го и 4-го блоков Хмельницкой АЭС и строительство новых атомных блоков является стратегическим приоритетом для Украины.
Это позволит обеспечить не только стабильную энергогенерацию, но и поддержать конкурентоспособность отечественных товаропроизводителей на пути интеграции в ЕС.
По материалам:
РБК-Україна
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