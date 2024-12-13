Фонд поддержки энергетики Украины уже аккумулировал более €900 миллионов — Finance.ua

Фонд поддержки энергетики Украины уже аккумулировал более €900 миллионов Сегодня 14:33 — Энергетика

Фонд поддержки энергетики Украины уже собрал от доноров более 900 миллионов евро взносов.

Как передает корреспондент Укринформа, об этом заявил директор Секретариата Энергетического сообщества Артур Лорковский в Вене по результатам 22-го министерского заседания этой структуры.

«Созданный нами Фонд поддержки энергетики Украины уже аккумулировал более 900 млн евро. И мы сотрудничаем с новыми донорами, чтобы пополнить его финансовыми ресурсами, позволяющими нам продолжать интенсивные закупки для замены оборудования, которое постоянно повреждается из-за ракетных и дроновых атак со стороны россии», — сказал он.

По словам Лорковского, секретариат Энергетического сообщества делает все возможное, чтобы средства фонда «были быстрее направлены через закупки на поддержку устойчивости украинской энергетической системы».

Он также напомнил, что в рамках министерского заседания глава Минэнерго Украины Герман Галущенко встретился с новоназначенным еврокомиссаром по энергетике Дэном Йоргенсеном, и во время этой встречи было «подтверждено сотрудничество в поддержку Украины».

В ближайшее время, добавил Лорковский, секретариат Энергетического сообщества обсудит с новым руководством Еврокомиссии «дальнейшие инициативы, которые еще больше поддержат устойчивость украинской энергетики».

Как сообщалось, Фонд поддержки энергетики Украины был создан в апреле 2022 года по инициативе Германа Галущенко и еврокомиссара по вопросам энергетики Кадри Симсон. Это уникальный механизм для консолидации помощи от партнеров, стремящихся поддержать украинских энергетиков в обеспечении стабильных поставок в условиях военной агрессии рф.

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.