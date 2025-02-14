«Дешевый свет и отсутствие импорта»: Зеленский рассказал, что даст достройка ХАЭС — Finance.ua

«Дешевый свет и отсутствие импорта»: Зеленский рассказал, что даст достройка ХАЭС
Украина готовит достройку четырех энергоблоков на Хмельницкой АЭС, что позволит отказаться от импорта и обеспечить дешевую электроэнергию для населения и бизнеса.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, пишет пресс-служба Офиса президента.
«Вообще готовим для Украины запуск еще четырех блоков», — сообщил он.
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По его словам, первый этап расширения атомной станции предполагает строительство двух атомных блоков мощностью 2,2 ГВт. Второй этап — еще два блока производства компании из США Westinghouse, которые прибавят еще 2,2 ГВт.
В целом, отметил Зеленский, именно с американскими партнерами Украина работает над достройкой станции.
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«И этот крупный проект поможет Украине не только обходиться без импорта электричества в сложные зимние периоды, но и дать более дешевое электричество для наших людей и нашей промышленности», — считает президент.
Напомним, депутаты Верховной Рады Украины проголосовали за законопроект, разрешающий «Энергоатому» купить российские реакторы из Болгарии для ХАЭС.
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