«Дешевый свет и отсутствие импорта»: Зеленский рассказал, что даст достройка ХАЭС — Finance.ua

«Дешевый свет и отсутствие импорта»: Зеленский рассказал, что даст достройка ХАЭС Сегодня 15:15 — Энергетика

«Дешевый свет и отсутствие импорта»: Зеленский рассказал, что даст достройка ХАЭС

Украина готовит достройку четырех энергоблоков на Хмельницкой АЭС, что позволит отказаться от импорта и обеспечить дешевую электроэнергию для населения и бизнеса.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, пишет пресс-служба Офиса президента.

«Вообще готовим для Украины запуск еще четырех блоков», — сообщил он.

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По его словам, первый этап расширения атомной станции предполагает строительство двух атомных блоков мощностью 2,2 ГВт. Второй этап — еще два блока производства компании из США Westinghouse, которые прибавят еще 2,2 ГВт.

В целом, отметил Зеленский, именно с американскими партнерами Украина работает над достройкой станции.

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«И этот крупный проект поможет Украине не только обходиться без импорта электричества в сложные зимние периоды, но и дать более дешевое электричество для наших людей и нашей промышленности», — считает президент.

Напомним, депутаты Верховной Рады Украины проголосовали за законопроект, разрешающий «Энергоатому» купить российские реакторы из Болгарии для ХАЭС.

Економічна Правда По материалам:

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