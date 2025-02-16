Президент убежден, достройка Хмельницкой АЭС укрепит энергобезопасность Европы — Finance.ua

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Президент убежден, достройка Хмельницкой АЭС укрепит энергобезопасность Европы

Энергетика
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Президент убежден, достройка Хмельницкой АЭС укрепит энергобезопасность Европы
Президент убежден, достройка Хмельницкой АЭС укрепит энергобезопасность Европы
Достройка Хмельницкой атомной электростанции укрепит энергетическую безопасность не только Украины, но и всего европейского региона.
Об этом заявил Владимир Зеленский во время выступления на 61-й Мюнхенской конференции.
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«Мы сейчас готовим проект расширения нашей Хмельницкой АЭС с привлечением американского бизнеса, в частности, компании Westinghouse. Буквально за день до Мюнхена я был на станции. Этот проект усилит энергетическую безопасность не только Украины, но и всего европейского региона», — отметил глава государства.
Он подчеркнул, что в условиях постоянных российских атак на энергетический сектор ядерная энергетика играет ключевую роль в обеспечении жизнеспособности страны.
По словам президента, ядерная энергетика была одной из тем, которые обсуждались во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.
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Напомним, ранее президент заявлял, что Украина готовит достройку четырех энергоблоков на Хмельницкой АЭС, что по плану позволит отказаться от импорта и обеспечить дешевую электроэнергию для населения и бизнеса.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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