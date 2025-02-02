россияне активно скупают недвижимость в Европе, несмотря на санкции — Finance.ua

россияне активно скупают недвижимость в Европе, несмотря на санкции Сегодня 04:17 — Недвижимость

россияне активно скупают недвижимость в Европе, несмотря на санкции

Граждане россии продолжают прежними темпами скупать недвижимость в странах Евросоюза, несмотря на противостояние между странами. Спрос россиян на недвижимость в странах ЕС и количество сделок по ее покупке за год не изменились.

Об этом сообщило агентство Intermark Global.

Направления для покупки недвижимости

А с учетом того, что в целом спрос россиян на зарубежную недвижимость в 2024 году значительно снизился (сделок по приобретению недвижимости за рубежом заключено на 25% меньше, чем в 2023 году), доля ЕС в таких операциях выросла с 20% до 26%.

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Более популярным у россиян регионом была только Юго-Восточная Азия, на которую пришлось 42% сделок. 17% жилых объектов россияне купили в странах Персидского залива, 7% - в Турции, которая раньше была самым популярным местом покупок. Там спрос снизился сильнее всего.

В то время как спрос на другие направления снижается, на европейском направлении он остается практически неизменным.

Так, 90% недвижимости в Европе покупается с иммиграционной целью — для получения вида на жительство.

Это не значит, что покупатели намерены переехать в Европу: они часто используют ВНЖ для открытия счетов, регистрации компаний или просто безвизовых поездок.

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Чаще всего в прошлом году клиенты Intermark покупали недвижимость во Франции (спрос там вырос на 80% и на нее пришлось 37% европейских сделок).

Это сейчас одна из самых лояльных к россиянам стран на уровне бюрократии — от выдачи туристических виз до ведения бизнеса.

Покупка недвижимости во Франции не является прямым основанием для получения ВНЖ, но владелец любой недвижимости в стране, купленной хоть за 10 000 евро, может подать заявку на вид или на долгосрочную визу категории D.

Отсутствие требования относительно размера инвестиции делает ВНЖ в стране очень доступным.

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Возвращается спрос и на недвижимость в Испании, в том числе на курортах, отмечает Intermark: количество сделок за год выросло в 1,5 раза и составило 20% от всех покупок недвижимости россиянами на территории ЕС.

Средний чек инвестиций в недвижимость в Испании составил $700 тыс., на Кипре — $500 тыс. Также россияне стали чаще покупать недвижимость в Великобритании ($350 000) и Греции ($300 000).

А вот интерес россиян к Португалии и Венгрии, где покупателям недвижимости стало сложнее оформить виды на жительство, за год упал примерно в пять раз.

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