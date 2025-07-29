На рынке недвижимости бум строительства нового жилья: лидеры среди регионов — Finance.ua

На рынке недвижимости бум строительства нового жилья: лидеры среди регионов Сегодня 16:07 — Недвижимость

На рынке недвижимости бум строительства нового жилья: лидеры среди регионов

В первом квартале 2025 года в Украине началось строительство 22 698 новых квартир. Общая площадь будущего жилья составляет 1,4 млн. кв. м. Это на 35% квартир больше, чем за тот же период в прошлом году.

Об этом сообщает ЛУН со ссылкой на данные Государственной службы статистики.

Лидеры по темпам строительства

Больше всего нового жилья начали строить в Киевской области — 9292 квартиры общей площадью 594,6 тыс. квадратных метров. Это самый большой объем среди всех регионов.

Инфографика: ЛУН

На втором месте — Львовская область. Здесь за первые три месяца года стартовало строительство 3067 квартир на 247,9 тыс. «квадратов».

Столица замыкает тройку лидеров. В Киеве начали возводить 1711 новых квартир, их общая площадь 145,3 тыс. кв. м.

Инфографика: ЛУН

Также среди лидеров:

Ивано-Франковская область — 1530 квартир;

Винницкая — 973;

Закарпатская — 968;

Черновицкая — 965;

Волынская — 923.

Сравнение с 2024 годом

В первом квартале 2024 года в Украине началось строительство 16 693 квартир, а общая площадь составляла 919,1 тыс. кв.

Таким образом, количество новых квартир выросло примерно на 35%, а площадь — почти на 52%.

Что это значит

Специалисты ЛУН отмечают, что такие показатели могут свидетельствовать об оживлении девелоперской деятельности. Соответственно, в ближайшие 2−5 лет следует ожидать увеличения предложения жилья на рынке.

Как ранее рассказала президент Союза специалистов по недвижимому имуществу Украины Лариса Ставинога, из-за российских обстрелов, повреждений энергетической инфраструктуры и частых отключений света украинцы предпочитают небольшие дома за городом вместо квартир. Они устанавливают компактные дома «под ключ» с солнечными панелями, стремясь к полной автономии и независимости от коммунальных сетей.

Несмотря на регулярные обстрелы и сложную ситуацию, стоимость жилья в большинстве украинских городов продолжает расти . Однако на первичном рынке есть два исключения — Запорожье и Кропивницкий, где зафиксировано снижение цен.

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