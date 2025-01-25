россияне увеличили расходы за границей, несмотря на изоляцию страны Сегодня 10:02 — Казна и Политика

россияне увеличили расходы за границей, несмотря на изоляцию страны, freepik.com

Несмотря на международную изоляцию россии, граждане рф наращивают расходы за рубежом.

Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на данные ЦБ.

Рост туристических поездок

По этой статье учитываются расходы физических лиц (кроме транспортных) на приобретение товаров и услуг на территории других стран для собственных нужд или безвозмездной передачи другим лицам.

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Это прежде всего туризм. По данным Ассоциации туроператоров россии, россияне в прошлом году съездили в 14 млн туристических поездок за границу (включая деловой туризм — на конференции и выставки), что на 17% больше, чем в 2023 году.

Тогда россияне потратили за границей $34,4 млрд, за год эти расходы увеличились на 10%.

85% продаж зарубежных туров за год пришлось на пять стран:

Турцию;

Египет;

ОАЭ;

Таиланд;

Китай.

Продажи туров в Турцию приблизились к рекордному допандемийному 2019 году, когда страну посетило 7 млн ​​организованных туристов из россии. В прошлом году туда отправилось 6,8 млн россиян.

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На втором месте ОАЭ, принявшие 1,9 млн туристов из россии, на третьем Таиланд (1,7 млн), обогнавший Египет (1,5 млн, на 17% больше, чем в 2023 г.).

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил , что любит российский народ и не хочет нанести ущерб россии, однако не будет иного выбора, как ввести «высокие налоги, тарифы и санкции» на товары из россии, если москва не пойдет на соглашение о мире в Украине.

Економічна Правда По материалам:

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