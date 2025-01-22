россия облегчает механизм конфискации иностранного имущества — Finance.ua
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россия облегчает механизм конфискации иностранного имущества

Фондовый рынок
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россия сможет конфисковать активы граждан стран, где «необоснованно изъяли имущество рф».
Об этом сообщают «Известия».
Согласно тексту будущего законопроекта, конфискованные активы иностранцев могут быть переданы в госсобственность россии. Список активов, подлежащих конфискации, должна будет составлять правительственная комиссия по иностранным инвестициям.
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Отмечается, что решение о конфискации должно приниматься в порядке, аналогичном обычным процедурам конфискации через арбитражный суд, пишет газета.
Текст проекта нового закона уже согласовали Минфин, МИД, Минэкономики и Центробанк.
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По словам источника газеты, правительственная комиссия рассмотрит законопроект на следующей неделе. Авторы законопроекта ссылаются на указ владимира путина от 23 мая 2024 года о «компенсации ущерба, причиненного стране из-за недружественных действий США».
Согласно тексту будущего закона, станет возможным применять практику «компенсации ущерба» к любым «недружественным государствам и связанным с ними лицам», если те «необоснованно лишили рф или россиян прав на имущество».
По материалам:
Економічна Правда
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