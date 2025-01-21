москва конфискует 2 млрд евро у банка Raiffeisen, оставшегося работать в россии — Finance.ua

москва конфискует 2 млрд евро у банка Raiffeisen, оставшегося работать в россии Сегодня 11:30 — Фондовый рынок

российский суд постановил, что крупнейший западный банк в россии, австрийский Raiffeisen Bank International, должен выплатить более 2 млрд евро компенсации, приняв знаменательное решение, подчеркивающее опасность ведения бизнеса в россии.

Об этом сообщает Reuters

Дело является одним из наиболее значимых решений против западной компании, которая все еще работает в россии, и предусматривает одну из самых больших на сегодняшний день выплат.

Raiffeisen заявил, что будет оспаривать решение суда против своего российского подразделения и попытается вернуть часть денег через суд.

Банк заявил, что ему также придется зарезервировать резерв в финансовых отчетах за прошлый год, чтобы помочь покрыть убытки в размере 2 млрд евро.

Остаться в россии

Как отмечает Reuters, почти через три года после полномасштабного вторжения россии в Украину продолжающееся присутствие Raiffeisen Bank International в россии подчеркивает сохраняющиеся связи между москвой и Австрией, поскольку Вена служила перевалочным пунктом для денежных средств из россии.

Поэтому Raiffeisen и Австрия оказались в центре глобальной кампании США по изоляции россии путем усиления санкций против банковской сферы и ограничения доступа к западным товарам после вторжения в Украину.

Вынесенное решение продемонстрировало способность россии оказывать собственное правовое давление на австрийский банк.

«Этот иск, содержащий огромное количество грубых нарушений, является попыткой принудительной продажи заблокированных активов через российский суд», — говорится в заявлении Андрея Тимчука, партнера компании Delcredere, представляющего интересы Raiffeisen.

Судебное дело

Спор возник после провала предварительного соглашения, которое, как надеялся Raiffeisen, позволило бы ему разблокировать часть замороженных миллиардов в россии.

В основе дела лежал иск российской инвестиционной компании Rasperia к строительной компании Strabag, ее австрийским акционерам и российскому подразделению Raiffeisen.

RBI пытался купить долю у венской компании Strabag у Rasperia, которую Strabag связывал с российским магнатом Олегом Дерипаской.

Вашингтон определил Rasperia как часть группы российских компаний, по-прежнему контролируемых Дерипаской, когда ввел санкции против некоторых причастных к этому компаний.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил агентству Reuters, что Raiffeisen имеет в россии около 6 млрд евро, полученных от международных платежей и миллиардов евро российских депозитов.

Raiffeisen, имеющий множество холдингов, более 18 миллионов клиентов от Вены до москвы и 44 тысячи сотрудников, стал финансовым якорем для Австрии и большей части Восточной Европы.

RBI не раз заявлял, что хочет отделить свой российский бизнес. Но спустя почти три года войны между россией и Украиной мало что изменилось.

В то время как многие западные правительства отказываются от россии, некоторые австрийские политики не хотят разрывать связи со страной, которую до сих пор благодарят за то, что она позволила восстановить Австрию в 1955 году после Второй мировой войны.

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