Еще четыре банка Казахстана прекратили выдавать карты россиянам — Finance.ua

Еще четыре банка Казахстана прекратили выдавать карты россиянам Сегодня 20:21 — Финтех и Карты

Еще четыре банка Казахстана приостановили выпуск платежных карт для нерезидентов, в том числе для граждан россии. В частности, речь идет о Halyk Bank, «Евразийском банке», «Нурбанке» и казахстанской «дочке» российского ВТБ.

Как сообщается, в службе поддержки ВТБ заявили, что причиной стали «технические неполадки», а приостановка носит временный характер. Однако сроки возобновления обслуживания не уточняются.

На сайте «Нурбанка» говорится, что выдача карт нерезидентам приостановлена ​​"в связи с техническими работами".

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Операторы Halyk Bank и «Евразийский банк» подтвердили введенные ограничения, но не раскрыли детали.

Ранее стало известно, что аналогичные меры приняли Home Credit Bank (дочерняя структура чешской группы PPF) и Kaspi Bank. В Home Credit Bank тогда заявили, что прекращение оформления карт будет действовать на неопределенный срок. В Kaspi Bank пообещали возобновить выпуск карт с 3 февраля, но с важным изменением: теперь карты нерезидентов будут действовать всего 12 месяцев.

С 20 января аналогичные правила ввел и АКБ «ЦентрКредит». Теперь все карты, оформленные нерезидентами, будут активны только один год, включая перевыпущенные. Freedom Finance внес соответствующие изменения еще 19 января.

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Решение о сокращении срока действия карт было принято Агентством по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана. 14 января регулятор установил предельный срок использования платежных карт для нерезидентов в 12 месяцев, сделав исключение только для бизнесменов, инвесторов и дипломатов.

Власти объясняют этот шаг необходимостью минимизировать риски незаконного использования банковских услуг, в частности, в сфере отмывания денег, оборота наркотиков и цифровых активов.

Помимо сокращения срока действия карт, агентство также ограничило количество карт, которые может оформить один нерезидент. Раньше этот предел составлял 10 штук.

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Еще одно важное изменение коснулось индивидуального идентификационного номера, необходимого для открытия банковских счетов и выпуска карт. С начала 2025 г. иностранные граждане больше не могут получать номер через дипломатические представительства Казахстана за рубежом. Оформить его можно только при личном визите в Центр обслуживания населения на территории страны. С 2022 по 2024 год индивидуальный идентификационный номер Казахстана получили почти 695 тыс. граждан россии.

После начала развязанной россией полномасштабной войны против Украины Казахстан стал одним из главных направлений для релокации россиян и так называемого карточного туризма, вызванного выходом из рф Visa и Mastercard.

Тогда банки Казахстана банки фиксировали ажиотажный спрос, и только за июнь-июль 2022 года выпустили 50,7% карт от общего годового объема эмиссии пластика. С их помощью россияне могли свободно расплачиваться за рубежом, например в Европейском Союзе, где российские карты перестали работать.

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Интерес россиян к «карточному туризму» усилился на фоне проблем с использованием карт UnionPay из-за санкций против «Газпромбанка» и трудностей с обменом старых долларов за рубежом.

Напомним, 23 февраля 2024 года США ввели санкции против российской госструктуры «Национальная система платежных карт» (НСПК) — оператора платежной системы «Мир».

После этого работать с картами «Мир» отказались крупные банки ряда стран. К примеру, это сделали казахстанские Bereke Bank и «Фридом Финанс».

Впоследствии банки Армении также прекратили принимать российские платежные карты «Мир», а с 5 апреля их больше не принимают и в Кыргызстане.

НСПК была создана в 2014 году после введения санкций за аннексию Крыма на случай проблем с международными платежными системами. 100% компании принадлежит Банку россии. Ими можно было расплатиться в беларуси, Армении, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Вьетнаме, Венесуэле и на Кубе.

Фінансовий клуб По материалам:

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