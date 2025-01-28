Крупнейший банк Нидерландов ING ушел из россии — Finance.ua

Крупнейший банк Нидерландов ING ушел из россии Сегодня 12:41 — Фондовый рынок

Крупнейший банк Нидерландов ING ушел из россии

ING Groep, крупнейший банк Нидерландов по размеру активов, сообщил о достижении соглашения о продаже своего бизнеса в россии компании Global Development JSC. Практически это означает прекращение всей его деятельности на российском рынке.

Об этом сообщает Reuters.

Согласно соглашению, российская фирма, принадлежащая московскому финансовому инвестору, выкупит все акции АО « ИНГ Банк (Евразия)» с намерением обслуживать клиентов в стране под новым брендом.

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Финансовые условия продажи не раскрываются.

Ожидается, что сделка негативно скажется на результатах ING после уплаты налогов в размере около 0,7 млрд евро.

Ожидается, что продажа активов при условии получения одобрения регулирующих органов будет завершена в третьем квартале 2025 года. Тем временем группа планирует продолжить сокращение своего оффшорного присутствия по отношению к российским клиентам.

По состоянию на конец сентября размер риска составлял 1 млрд евро.

ING заявил, что после вторжения россии в Украину он не вел новых деловых отношений с российскими компаниями, сократил масштабы сделок в стране и начал отделять бизнес от своей большей сети и системы, сократив общий объем кредитования российских клиентов более чем на 75%.

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