Крупнейший банк Нидерландов ING ушел из россии — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Крупнейший банк Нидерландов ING ушел из россии

Фондовый рынок
15
Крупнейший банк Нидерландов ING ушел из россии
Крупнейший банк Нидерландов ING ушел из россии
ING Groep, крупнейший банк Нидерландов по размеру активов, сообщил о достижении соглашения о продаже своего бизнеса в россии компании Global Development JSC. Практически это означает прекращение всей его деятельности на российском рынке.
Об этом сообщает Reuters.
Согласно соглашению, российская фирма, принадлежащая московскому финансовому инвестору, выкупит все акции АО «ИНГ Банк (Евразия)» с намерением обслуживать клиентов в стране под новым брендом.
Читайте также
Финансовые условия продажи не раскрываются.
Ожидается, что сделка негативно скажется на результатах ING после уплаты налогов в размере около 0,7 млрд евро.
Ожидается, что продажа активов при условии получения одобрения регулирующих органов будет завершена в третьем квартале 2025 года. Тем временем группа планирует продолжить сокращение своего оффшорного присутствия по отношению к российским клиентам.
По состоянию на конец сентября размер риска составлял 1 млрд евро.
ING заявил, что после вторжения россии в Украину он не вел новых деловых отношений с российскими компаниями, сократил масштабы сделок в стране и начал отделять бизнес от своей большей сети и системы, сократив общий объем кредитования российских клиентов более чем на 75%.
По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.