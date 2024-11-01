Российский миллиардер распродал бизнес в россии — Finance.ua

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Российский миллиардер распродал бизнес в россии

Фондовый рынок
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Миллиардер Роман Авдеев, занимающий 108 место в российском рейтинге Forbes с состоянием $1,2 млрд, объявил о продаже своего последнего актива в россии.
Об этом пишет российское издание The Moscow Times со ссылкой на сообщения бизнесмена в Facebook
Он сообщил, что завершил сделку по продаже своей доли в размере 62% в концерне «Росиум» структурам другого российского миллиардера Сергея Сударикова.
«В результате сделки у меня не остается никаких активов или бизнес-проектов в россии», — написал бизнесмен в запрещенной в рф соцсети Facebook.
Миллиардер не уточнил причин, по которым продал долю в компании, а также стоимость сделки.
Авдеев основал финансовый концерн «Росиум» в 2006 году, его основной актив — «Московский кредитный банк». В конце 2019 года Авдеев договорился об объединении активов с основным акционером инвестиционной группы «Регион» Судариковым (Forbes оценивает его состояние в $1,8 млрд). В «Росиуме» последнему до сих пор принадлежала доля 31%.
С начала полномасштабного вторжения россии в Украину состояние бизнесмена уменьшилось с $1,8 млрд в 2021 году до $1,2 млрд в 2024 году.
Как пишет издание, за последние годы по меньшей мере семь миллиардеров отказались от российского гражданства. В частности:
  • бывший владелец компаний Coalco и «Большое Домодедово» Василий Анисимов (его состояние оценивалось в $1,6 млрд);
  • основатель и основной владелец холдинга Freedom Тимур Турлов (состояние $2,4 млрд);
  • основатель инвестиционной компании «Тройка Диалог» Рубен Варданян ($1,3 млрд);
  • основатель инвестиционной компании DST Global Юрий Мильнер ($7,3 млрд);
  • основатель Revolut Николай Сторонский ($7,1 млрд);
  • основатель энергетической компании «Арети» Игорь Макаров ($2,2 млрд);
  • основатель Tinkoff Group Олег Тиньков ($0,86 млрд, оценка сделана после продажи его основного актива — «Тинькофф-банка»).
По материалам:
Економічна Правда
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