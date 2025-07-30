В каких областях украинцы больше всего покупают жилье в кредит — статистика НБУ (инфографика) Сегодня 11:05 — Кредит&Депозит

В каких областях украинцы больше всего покупают жилье в кредит — статистика НБУ (инфографика)

В мае 2025 г. банки в Украине выдали 599 ипотечных кредитов на общую сумму 1,1 млрд грн. Средний процент по ипотеке увеличился.

Об этом свидетельствуют данные ежемесячного опроса банков об ипотечном кредитовании Национального банка Украины.

Большинство сделок пришлось на первичный рынок: 352 кредита на сумму 639,6 млн грн. Из них 106 договоров на 187,2 млн грн заключено под залог имущественных прав на будущую недвижимость. На вторичном рынке банки выдали 247 кредитов на 451,1 млн грн.

Доля неработающих ипотечных кредитов осталась на уровне 15%.

Инфографика: НБУ

Средний процент на ипотеку

Средневзвешенная эффективная ставка составляла:

8% годовых на первичном рынке;

10% на вторичном рынке.

Напомним, в апреле ставка составила 8% годовых на первичном рынке и 9,7% на вторичном рынке.

Лидеры по количеству выданных кредитов

В региональном разрезе больше всего ипотечных кредитов в мае выдано:

в Киевской области — 212 договоров на 371,3 млн грн (34% общего объема);

в Киеве — 119 договоров на 259,3 млн грн;

во Львовской области — 39 договоров на 76,6 млн грн;

в Ивано-Франковской области — 28 договоров на 47,7 млн грн;

в Днепропетровской области — 23 договора на 42,8 млн грн.

Напомним, по словам президента Союза специалистов по недвижимому имуществу Украины Ларисы Ставиноги, из-за российских обстрелов, повреждений энергетической инфраструктуры и частых отключений света украинцы предпочитают небольшие дома за городом вместо квартир. Они устанавливают компактные дома «под ключ» с солнечными панелями, стремясь к полной автономии и независимости от коммунальных сетей.

Как свидетельствует аналитика OLX Недвижимости, чтобы купить однокомнатную квартиру на вторичке, украинцам нужно работать в среднем больше 5 лет, откладывая всю зарплату. Самые доступные для покупки квартиры в прифронтовых городах — Херсоне, Запорожье, Николаеве и Сумах.

В Украине хотят создать цифровую систему для учета квартирных очередей и жилья. Новая цифровая система выведет жилищную очередь из тени. Впервые станет видно, сколько людей реально ждут, на каких условиях и какое решение можно предложить каждому без вмешательства чиновников.

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