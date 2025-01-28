После последних санкций в отношении нефти из рф азиатские страны ищут новые источники поставки — Finance.ua

После последних санкций в отношении нефти из рф азиатские страны ищут новые источники поставки Сегодня 15:27 — Энергетика

Азиатские рынки ищут новых поставщиков нефти после того, как США ввели 10 января новые санкции против российской нефти.

Об этом сообщает Bloomberg

Азиатские компании уже на пути к получению почти 400 000 баррелей нефти ежедневно из Северного моря и Казахстана в феврале, свидетельствуют данные отслеживания судов и торговли. Это выводит поставки на курс 10-месячный максимум и возрождает торговлю, которой фактически не было в последние месяцы.

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Один из масштабных нефтеперерабатывающих заводов Индии начал закупать большие объемы нефти из Западной Африки и США.

Увеличение поставок демонстрирует последствия для мирового рынка нефти после введенных Штатами санкций, которые затронули 161 танкер, которые перевозили российскую нефть, страховщиков, трейдеров и двух крупных производителей.

Результатом стало то, что премии за сырую нефть с Ближнего Востока выросли, что усилило стимулы продавать нефть азиатским рынкам.

Санкции США привели к увеличению запросов на поставку нефти из Саудовской Аравии, Ирака, Кувейта и ОАЭ. Но эти страны обязались соблюдать ограничения добычи, установленные ОПЕК. Это ограничит их способность реагировать на спрос.

Это означает, что Азии придется закупать нефть из более отдаленных мест. По словам трейдеров, в течение февраля-марта в Азию отправят около 11−12 млн баррелей нефти североморских сортов Johan Sverdrup и Forties, а также 8 млн баррелей казахстанской смеси CPC. Это самый высокий показатель с апреля 2024 года. Это основные сорта нефти, которые обычно продают азиатским НПЗ вместо европейских во время так называемых арбитражных окон.

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Аналогичным образом Indian Oil Corp. приобрела еще по меньшей мере 6 млн баррелей американской и африканской сырой нефти в дополнение к приобретенным 10 млн баррелям во время прошлых тендеров.

Трейдеры внимательно следят за происходящим с российским экспортом, учитывая, что прежние меры против нефтяных танкеров рф были губительны для них.

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