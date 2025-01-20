США впервые ввели санкции против нефтяных танкеров, которые еще строятся — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

США впервые ввели санкции против нефтяных танкеров, которые еще строятся

Мир
22
США впервые ввели санкции против нефтяных танкеров, которые еще строятся
США впервые ввели санкции против нефтяных танкеров, которые еще строятся
США впервые ввели санкции против нефтяных танкеров, еще не вышедших в плавание. Шесть судов, строящихся на российской верфи «Звезда», оказались под ограничениями, введенными на прошлой неделе.
Об этом пишет Reuters.
Этот шаг является частью усилий Вашингтона по ограничению российского экспорта нефти и усложнению попыток москвы создать собственный танкерный флот.
Читайте также
В санкционный список вошли танкеры «Нурсултан Назарбаев», «Александр Беггров», «Алексей Боголюбов» и три судна без названий, строящихся на верфи «Звезда»: 131 080, 131 060 и 131 040.
Согласно тексту санкций, покупателем двух из них является российский «Совкомфлот», а остальных четырех — судоходное подразделение «Роснефти» — «Роснефтефлот». Оба предприятия также находятся под санкциями США.
Санкции направлены на борьбу с теневым флотом, который россия использует для обхода ограничений G7. Напомним, эти ограничения запрещают страхование и доставку российской нефти, продаваемой по цене свыше $60 за баррель.
Читайте также
Эксперты отмечают, что наложение санкций на еще не завершенные суда может сделать их достройку экономически невыгодной для россии. Также это обострит проблему нехватки танкеров для экспорта российской нефти, ведь более 60% судов, перечисленных в санкционном списке, заходили в российские порты в последние два месяца.
Дефицит танкеров уже привел к резкому росту стоимости фрахтовых перевозок в мире.
Верфь «Звезда», которая строит указанные танкеры, также попала под санкции. Основанная в 2015 году, она является ведущей российской судостроительной компанией, способной строить крупнотоннажные суда. Теперь ее деятельность значительно усложнена из-за ограничений, наложенных США.
По материалам:
Діло
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.