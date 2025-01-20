США впервые ввели санкции против нефтяных танкеров, которые еще строятся — Finance.ua

США впервые ввели санкции против нефтяных танкеров, которые еще строятся Сегодня 12:10 — Мир

США впервые ввели санкции против нефтяных танкеров, которые еще строятся

США впервые ввели санкции против нефтяных танкеров, еще не вышедших в плавание. Шесть судов, строящихся на российской верфи «Звезда», оказались под ограничениями, введенными на прошлой неделе.

Об этом пишет Reuters.

Этот шаг является частью усилий Вашингтона по ограничению российского экспорта нефти и усложнению попыток москвы создать собственный танкерный флот.

В санкционный список вошли танкеры «Нурсултан Назарбаев», «Александр Беггров», «Алексей Боголюбов» и три судна без названий, строящихся на верфи «Звезда»: 131 080, 131 060 и 131 040.

Согласно тексту санкций, покупателем двух из них является российский «Совкомфлот», а остальных четырех — судоходное подразделение «Роснефти» — «Роснефтефлот». Оба предприятия также находятся под санкциями США.

Санкции направлены на борьбу с теневым флотом, который россия использует для обхода ограничений G7. Напомним, эти ограничения запрещают страхование и доставку российской нефти, продаваемой по цене свыше $60 за баррель.

Читайте также Почти 100 пунктов в списке: США ввели новые санкции против россии

Эксперты отмечают, что наложение санкций на еще не завершенные суда может сделать их достройку экономически невыгодной для россии. Также это обострит проблему нехватки танкеров для экспорта российской нефти, ведь более 60% судов, перечисленных в санкционном списке, заходили в российские порты в последние два месяца.

Дефицит танкеров уже привел к резкому росту стоимости фрахтовых перевозок в мире.

Верфь «Звезда», которая строит указанные танкеры, также попала под санкции. Основанная в 2015 году, она является ведущей российской судостроительной компанией, способной строить крупнотоннажные суда. Теперь ее деятельность значительно усложнена из-за ограничений, наложенных США.

Діло По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.