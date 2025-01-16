Почти 100 пунктов в списке: США ввели новые санкции против россии — Finance.ua
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Почти 100 пунктов в списке: США ввели новые санкции против россии

Фондовый рынок
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Почти 100 пунктов в списке: США ввели новые санкции против россии
Почти 100 пунктов в списке: США ввели новые санкции против россии
Соединенные Штаты ввели новые санкции против россии. В новый санкционный пакет США попали банки и учреждения, которые сотрудничали с рф. В целом около 100 субъектов.
Об этом говорится в сообщении в Телеграм-канале главы Офиса Президента Андрея Ермака.
«Соединенные Штаты объявили новый санкционный пакет, направленный на усиление давления на рф из-за ее агрессии и нарушения международного права. Ряд предложений санкционной группы Макфола-Ермака были учтены», — говорится в сообщении чиновника.
В частности, по его данным, в список санкций вошли ключевые предприятия, компании, иностранные партнеры и отдельные лица, причастные к поддержке военной машины россии, финансовым махинациям и нарушению санкционных режимов, почти 100 субъектов.
Под ограничения попали:
  • ФГУП «Запорожская Атомная Электростанция» и ее генеральный директор В. Исаев — структура, созданная для незаконного управления оккупированной ЗАЭС;
  • две дочерние компании «Росатома»: НПО «Центротех» и ФГУП «Горно-химический комбинат»;
  • более 25 российских оборонных компаний, наприклад, Серовский механический завод, ННПО имени М.В. Фрунзе, Саранский приборостроительный завод;
  • иностранные компании из Китая, Турции, ОАЭ и Малайзии, которые поставляют миллионные партии товаров российским подсанкционным предприятиям;
  • почти 30 российских компаний, занимающихся закупкой и дистрибуцией подсанкционных товаров, в том числе для производства дронов ZALA;
  • Викторов, адвокат, способствовавший сокрытию активов Ротенбергов через международные инвестиции, и связанные с ним компании, включая управляющую компанию Evocorp;
  • Козлов, телохранитель и бенефициар части компаний Бориса Ротенберга;
  • около 25 металлургических предприятий рф, в том числе Каменск-Уральский металлургический завод, Терра Сталь Групп и компании группы Керамакс;
  • турецкая судостроительная верфь Kuzey Star Shipyard, которая построила плавучий док для обслуживания атомных ледоколов рф.
Отмечается, что санкции направлены на подрыв финансовых и технологических возможностей рф для ведения войны и обхода существующих ограничений.
По материалам:
Укрінформ
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