Почти 100 пунктов в списке: США ввели новые санкции против россии — Finance.ua

Почти 100 пунктов в списке: США ввели новые санкции против россии Сегодня 10:45 — Фондовый рынок

Почти 100 пунктов в списке: США ввели новые санкции против россии

Соединенные Штаты ввели новые санкции против россии. В новый санкционный пакет США попали банки и учреждения, которые сотрудничали с рф. В целом около 100 субъектов.

Об этом говорится в сообщении в Телеграм-канале главы Офиса Президента Андрея Ермака.

«Соединенные Штаты объявили новый санкционный пакет, направленный на усиление давления на рф из-за ее агрессии и нарушения международного права. Ряд предложений санкционной группы Макфола-Ермака были учтены», — говорится в сообщении чиновника.

В частности, по его данным, в список санкций вошли ключевые предприятия, компании, иностранные партнеры и отдельные лица, причастные к поддержке военной машины россии, финансовым махинациям и нарушению санкционных режимов, почти 100 субъектов.

Под ограничения попали:

ФГУП «Запорожская Атомная Электростанция» и ее генеральный директор В. Исаев — структура, созданная для незаконного управления оккупированной ЗАЭС;

две дочерние компании «Росатома»: НПО «Центротех» и ФГУП «Горно-химический комбинат»;

более 25 российских оборонных компаний, наприклад, Серовский механический завод, ННПО имени М.В. Фрунзе, Саранский приборостроительный завод;

иностранные компании из Китая, Турции, ОАЭ и Малайзии, которые поставляют миллионные партии товаров российским подсанкционным предприятиям;

почти 30 российских компаний, занимающихся закупкой и дистрибуцией подсанкционных товаров, в том числе для производства дронов ZALA;

Викторов, адвокат, способствовавший сокрытию активов Ротенбергов через международные инвестиции, и связанные с ним компании, включая управляющую компанию Evocorp;

Козлов, телохранитель и бенефициар части компаний Бориса Ротенберга;

около 25 металлургических предприятий рф, в том числе Каменск-Уральский металлургический завод, Терра Сталь Групп и компании группы Керамакс;

турецкая судостроительная верфь Kuzey Star Shipyard, которая построила плавучий док для обслуживания атомных ледоколов рф.

Отмечается, что санкции направлены на подрыв финансовых и технологических возможностей рф для ведения войны и обхода существующих ограничений.

Укрінформ По материалам:

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