Почти 100 пунктов в списке: США ввели новые санкции против россии — Finance.ua

Почти 100 пунктов в списке: США ввели новые санкции против россии
Соединенные Штаты ввели новые санкции против россии. В новый санкционный пакет США попали банки и учреждения, которые сотрудничали с рф. В целом около 100 субъектов.
Об этом говорится в сообщении в Телеграм-канале главы Офиса Президента Андрея Ермака.
«Соединенные Штаты объявили новый санкционный пакет, направленный на усиление давления на рф из-за ее агрессии и нарушения международного права. Ряд предложений санкционной группы Макфола-Ермака были учтены», — говорится в сообщении чиновника.
В частности, по его данным, в список санкций вошли ключевые предприятия, компании, иностранные партнеры и отдельные лица, причастные к поддержке военной машины россии, финансовым махинациям и нарушению санкционных режимов, почти 100 субъектов.
Под ограничения попали:
- ФГУП «Запорожская Атомная Электростанция» и ее генеральный директор В. Исаев — структура, созданная для незаконного управления оккупированной ЗАЭС;
- две дочерние компании «Росатома»: НПО «Центротех» и ФГУП «Горно-химический комбинат»;
- более 25 российских оборонных компаний, наприклад, Серовский механический завод, ННПО имени М.В. Фрунзе, Саранский приборостроительный завод;
- иностранные компании из Китая, Турции, ОАЭ и Малайзии, которые поставляют миллионные партии товаров российским подсанкционным предприятиям;
- почти 30 российских компаний, занимающихся закупкой и дистрибуцией подсанкционных товаров, в том числе для производства дронов ZALA;
- Викторов, адвокат, способствовавший сокрытию активов Ротенбергов через международные инвестиции, и связанные с ним компании, включая управляющую компанию Evocorp;
- Козлов, телохранитель и бенефициар части компаний Бориса Ротенберга;
- около 25 металлургических предприятий рф, в том числе Каменск-Уральский металлургический завод, Терра Сталь Групп и компании группы Керамакс;
- турецкая судостроительная верфь Kuzey Star Shipyard, которая построила плавучий док для обслуживания атомных ледоколов рф.
Отмечается, что санкции направлены на подрыв финансовых и технологических возможностей рф для ведения войны и обхода существующих ограничений.
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