Чи впливає перебування за кордоном на отримання житлової субсидії

Особисті фінанси
Чи призначається житлова субсидія, якщо члени домогосподарства за кордоном
Українці, які не можуть самостійно оплачувати спожиті житлово-комунальні послуги, мають право на отримання житлової субсидії. Допомога розраховується лише на тих осіб, які фактично проживають у помешканні.
Про це повідомили у Пенсійному фонді України.

Чи впливає виїзд за кордон на призначення житлової субсидії

Під час воєнного стану та протягом двох місяців після його припинення перебування громадян за кордоном не є підставою для відмови у призначенні субсидії для всього домогосподарства.
Проте ті члени родини, які перебувають за межами України більше 60 днів, не враховуються при розрахунку субсидії. Відповідно розмір допомоги зміниться.
Соціальні норми житла та комунальних послуг не розраховуються на осіб, які фактично не живуть у домогосподарстві, а їхні доходи при призначенні субсидії не враховуються.
Отже, якщо деякі члени родини залишаються в Україні, житлова субсидія нараховується лише на тих, хто фактично проживає за адресою домогосподарства. Ті, хто перебуває за кордоном, у розрахунок не включаються.
Субсидія не надається домогосподарству, в якому жодна особа фактично не проживає та не споживає комунальні послуги в межах встановлених норм.
Раніше Finance.ua писав, що за словами директорки-розпорядниці МВФ Крісталіни Георгієвої, Україна може стати «економічним левом Європи», але для цього потрібно відмовитися від субсидування електроенергії та опалення.
Електроенергія та опалення досі частково субсидуються, і, за її словами, від цього потрібно поступово відмовлятися з огляду на стан державних фінансів.
СубсидіїЖитлові субсидії
