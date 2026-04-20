Субсидии на неотопительный период: кому нужно подать новое заявление Сегодня 10:33 — Личные финансы

Отопительный сезон завершается 30 апреля

Жилищная субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг, а также расходов на управление многоквартирным домом, рассчитывается на неотопительный сезон с 1 мая по 30 сентября. Чтобы получать субсидию с начала этого периода, отдельным категориям граждан необходимо подать заявление до конца июня. В противном случае выплаты будут назначаться с месяца обращения.

Об этом сообщает Главное управление Пенсионного фонда Украины в Черкасской области.

Кому нужно подать заявление

Лично обратиться в Пенсионный фонд Украины и подать новое заявление и декларацию необходимо в следующих случаях:

члены домохозяйства арендуют жилье и самостоятельно платят жилищно-коммунальные услуги;

фактическое количество проживающих меньше числа зарегистрированных;

в составе домохозяйства есть внутренне перемещенные лица, получающие субсидию по адресу, который отличается от места регистрации;

в предыдущий отопительный период размер субсидии составил 0 грн.

Другим гражданам жилищные субсидии на неотопительный период переназначат автоматически.

Субсидии на топливо

Жилищная субсидия на приобретение сжиженного газа, жесткого и жидкого печного бытового топлива и на оплату жилищно-коммунальных услуг назначается на календарный год. При этом жилищная субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг рассчитывается с месяца обращения за ее назначением до конца календарного года.

Пенсионный фонд Украины через личные кабинеты на веб-портале электронных услуг Фонда присылает каждому субсидианту уведомление о решении о переназначении субсидии на неотопительный период, ее размер или причину отказа.

Такие сообщения поступают в личные кабинеты субсидиантов при переназначении субсидии (на отопительный и неотопительный периоды).

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что в 2026 году граждане Украины, получающие государственные субсидии или льготы, могут попасть под проверку со стороны Пенсионного фонда Украины. Таким образом, фонд хочет убедиться, что семья действительно соответствует критериям для получения пособия. Во время проверки специалисты ПФУ составляют Акт проверки материально-бытовых условий — официальный документ с итогами обследования.

Также мы писали , что Кабинет Министров инициировал усиление контроля за социальными выплатами и пенсиями для граждан, выезжающих за пределы страны или на временно оккупированные территории. В Верховной Раде зарегистрирован соответствующий правительственный законопроект № 15055. Документ предусматривает предоставление Пенсионному фонду доступа к данным о пересечении государственной границы.

Это, в частности, информация о гражданах Украины, которые пересекали государственную границу, а также о тех, кто въезжал или выезжал на временно оккупированные территории через контрольные пункты въезда и выезда. Такие сведения могут использоваться для проверки права граждан на получение государственной поддержки.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.