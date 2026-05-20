Почему размер жилищной субсидии может составлять 0 грн — объяснение ПФУ

Размер жилищной субсидии на неотапливаемый сезон может составлять 0,00 грн

Жилищная субсидия в размере 0,00 грн означает отсутствие разницы между стоимостью коммунальных услуг в рамках социальных нормативов и обязательным платежом домохозяйства. Размер обязательного платежа определяется индивидуально в зависимости от доходов семьи.

Об этом сообщает Пенсионный фонд.

Жилищная субсидия — адресная государственная помощь на оплату жилищно-коммунальных услуг, расходов на управление многоквартирным домом, а также на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.

Как рассчитывается субсидия

Размер жилищной субсидии определяется как разница между стоимостью жилищно-коммунальных услуг в пределах установленных социальных нормативов и обязательным платежом домохозяйства.

При этом обязательный платеж рассчитывается индивидуально для каждой семьи и зависит от совокупного дохода членов домохозяйства в расчете на одного человека. Если по результатам расчета разница между стоимостью услуг и обязательным платежом равна нулю или отрицательная, размер жилищной субсидии составляет 0,00 грн.

«То есть это означает, что обязательный платеж вашего домохозяйства превышает или равен стоимости жилищно-коммунальных услуг в рамках социальных нормативов», — пояснили в ПФУ.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что в мае часть украинцев получили меньшие суммы жилищных субсидий. По действующим правилам жилищная субсидия выплачивается в текущем месяце за предыдущий, поэтому в мае украинцы получили выплаты именно за апрель, когда отопительный сезон уже завершался.

В то же время субсидия на отопительный сезон рассчитывается с учетом его продолжительности с 16 октября по 15 апреля включительно. Именно поэтому размер субсидии за апрель, которую выплатили в мае, оказался меньше по сравнению с выплатой в апреле за март.

