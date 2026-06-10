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Украинским портам нужен собственный «Рамштайн» — бизнес

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Последствия российской атаки на Одесские порты. Фото: Олег Кипер
Последствия российской атаки на Одесские порты. Фото: Олег Кипер
Представители украинского портового бизнеса призвали государство и международных партнеров применить к восстановлению поврежденной портовой инфраструктуры тот же подход, который был использован для поддержки энергетического сектора после массированных российских атак.
Об этом говорится в открытом письме владельцев и топ-менеджеров портовых компаний, пишет Latifundist.com.

Позиция портовых операторов

После начала системных ударов по энергетической инфраструктуре в Украине были налажены механизмы поддержки отрасли, в частности, аварийные поставки оборудования, генераторов, трансформаторов, мобильных решений и международные программы помощи.
По мнению портовых операторов, аналогичный подход должен применяться и в портовой инфраструктуре, поскольку ее повреждение влияет не только на отдельные компании, но и на всю экспортную экономику страны.
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«Если система критична для страны, ее восстановление не может быть проблемой только собственника конкретного объекта», — отмечают авторы письма.
По их словам, последствия повреждения портовых терминалов менее заметны для общества, чем отключение электроэнергии, однако они приводят к срыву отгрузок, удорожанию логистики, дополнительным рискам для трейдеров и ухудшению цен для агропроизводителей.
Отдельно авторы обращают внимание на риски портовой переработки. По их словам, в портах уже сформировались производственные кластеры по выпуску продукции с добавленной стоимостью, а повреждение таких объектов чревато последствиями не только для перевалки грузов, но и для работы перерабатывающих предприятий.
По материалам:
Mind
Бизнес
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