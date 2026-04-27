Коалиция стран «Рамштайн» за четыре года предоставила Украине более 150 млрд долларов военной помощи.

За четыре года работы Контактная группа по обороне Украины («Рамштайн») объединила более 50 стран, которые обеспечили более $150 млрд военной помощи для Украины.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

«За четыре года работы этот формат стал ключевой платформой координации решений по международной военной помощи Украине. Благодаря этому украинские военные получили критически необходимые возможности для отпора российской агрессии», — отметили в Минобороны.

Системная помощь для фронта

В рамках договоренностей Украина получила широкий спектр вооружения, в том числе:

системы противовоздушной обороны NASAMS, PATRIOT, IRIS-T;

танки Leopard и Abrams;

реактивные системы залпового огня HIMARS;

самоходные артиллерийские установки PzH 2000;

бронетранспортеры M 113 ;

; самолеты F-16 и Mirage-2000.

В рамках «Рамштайна» сформировано 9 коалиций возможностей, отвечающих за развитие ключевых сфер возможностей:

авиации;

интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны;

морских возможностей;

артиллерии;

бронетанковой техники и маневренности;

ІТ;

дронов;

разминирование;

радиоэлектронной борьбы

Коалиции обеспечивают первоочередные потребности и долгосрочное развитие Вооруженных сил Украины, а также координируют международную поддержку по соответствующим направлениям.

Механизм PURL

Одним из ключевых решений стало внедрение механизма Prioritized Ukraine Requirements List (PURL). Он позволил привлечь уже около $5 млрд для закупки вооружения от США и их оперативной поставки.

Механизм создан в сотрудничестве с НАТО и США и предполагает финансирование поставок американского вооружения через добровольные взносы партнеров. Координация потребностей и поставок осуществляется через существующие инструменты НАТО, в частности, NSATU.

Адаптация к условиям войны

Сегодня Украина вместе с партнерами фокусируется на подходе к войне в трех доменах: воздухе, земле и экономике.

Сейчас усилия всех партнеров устремляются на три ключевых приоритета:

усиление противовоздушной обороны;

масштабирование производства украинских дронов и ракет;



обеспечение дальнобойными артиллерийскими и другими боеприпасами.



Так, в целом страны Контактной группы вместе с ЕС привлекли на закупку украинских дронов для обороны Украины сумму в размере более $5,7 млрд. Именно в рамках Контактной группы Украина может согласовывать направления сотрудничества с партнерами по максимально эффективной поддержке на поле боя.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.