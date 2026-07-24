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В Киеве за полгода демонтировали более 3,2 тысяч незаконных вывесок

Казна и Политика
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В первом полугодии 2026 года владельцы бизнеса добровольно убрали более 3,2 тысяч незаконно установленных рекламных конструкций и вывесок в Киеве.
Демонтаж производился после получения официальных предписаний об устранении нарушений.
Об этом сообщили в коммунальном предприятии «Киевреклама».

Какие незаконные конструкции убрали

С 1 января по 30 июня предприниматели самостоятельно демонтировали 3252 рекламных объекта, размещенных с нарушением требований законодательства.
Больше всего убрали конструкции, установленные на фасадах зданий.
В частности, демонтировано:
2655 рекламных конструкций и вывесок на фасадах;
214 объектов на заборах и изгородях;
206 штендеров;
86 отдельно стоящих наземных рекламных конструкций;
66 рекламных средств на крышах зданий;
25 конструкций на опорах и объектах городского транспорта.

Почему предприниматели демонтируют рекламу добровольно

В «Киеврекламе» отмечают, что после получения официальных предписаний владельцы рекламы все чаще самостоятельно устраняют нарушения, не дожидаясь принудительного демонтажа.
По словам специалистов, добровольное исполнение требований законодательства помогает улучшить внешний вид города и сделать городское пространство более упорядоченным.
В предприятии подчеркивают, что такой подход свидетельствует об ответственном отношении бизнеса.
По материалам:
life.kyiv.ua
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