В Киеве за полгода демонтировали более 3,2 тысяч незаконных вывесок Сегодня 04:16 — Казна и Политика

В первом полугодии 2026 года владельцы бизнеса добровольно убрали более 3,2 тысяч незаконно установленных рекламных конструкций и вывесок в Киеве.

Демонтаж производился после получения официальных предписаний об устранении нарушений.

Об этом сообщили в коммунальном предприятии «Киевреклама».

Какие незаконные конструкции убрали

С 1 января по 30 июня предприниматели самостоятельно демонтировали 3252 рекламных объекта, размещенных с нарушением требований законодательства.

Больше всего убрали конструкции, установленные на фасадах зданий.

В частности, демонтировано:

2655 рекламных конструкций и вывесок на фасадах;

214 объектов на заборах и изгородях;

206 штендеров;

86 отдельно стоящих наземных рекламных конструкций;

66 рекламных средств на крышах зданий;

25 конструкций на опорах и объектах городского транспорта.

Почему предприниматели демонтируют рекламу добровольно

В «Киеврекламе» отмечают, что после получения официальных предписаний владельцы рекламы все чаще самостоятельно устраняют нарушения, не дожидаясь принудительного демонтажа.

По словам специалистов, добровольное исполнение требований законодательства помогает улучшить внешний вид города и сделать городское пространство более упорядоченным.

В предприятии подчеркивают, что такой подход свидетельствует об ответственном отношении бизнеса.

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