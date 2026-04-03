Онлайн-эквайринг для ФЛП: как банки помогают продавать в интернете без маркетплейсов 03.04.2026, 09:50 — Финтех и Карты

Онлайн-эквайринг — это технология приема платежей картами (Visa, Mastercard, Простір) на сайте, в мобильном приложении или через платежную ссылку.

Работа интернет-эквайринга базируется на введении реквизитов платежной карты (можно использовать карты украинских и иностранных банков платежных систем Visa, MasterCard, «Простір». — Ред.) или оплаты путем использования Apple Pay или Google Pay.

С появлением онлайн-эквайринга появились новые удобные возможности продаж товаров или услуг через собственный сайт, социальные сети или даже простую платежную ссылку. Это позволяет организовать продажу не только в рабочие, но и в выходные и даже ночью, не привлекая работников, то есть полностью в автономном режиме.

Все это делается из-за этого, что все больше компаний переносят свой бизнес (полностью или частично) в интернет. Без этого сейчас не представляют свою деятельность следующие направления:

розничная и оптовая торговля;

сфера услуг;

провайдеры мобильной связи и интернета;

сфера всевозможных услуг;

HoReCa бизнес;

сервисы доставки еды;

продажа билетов на события;

маркетплейсы и всевозможные торговые площадки;

МФО и страховые компании;

продажа в соцсетях и мессенджерах (например, в Инстаграм)…

Развитие интернет-торговли требует от предпринимателей постоянного поиска удобных и выгодных инструментов. Если в свое время единственным вариантом продажи товаров через интернет были так называемые «маркетплейсы», то сейчас каждый предприниматель, даже физическое лицо, может при желании создать интернет-магазин и реализовать с его помощью продажи собственных товаров.

Онлайн-эквайринг позволяет предпринимателям принимать оплату картами без сложной инфраструктуры, а украинские банки активно развивают эти сервисы для ФЛП.

подключить CRM-систему, например NetHunt, которая помогает автоматически вести учет продаж и выставлять счета;

использовать ПРРО с e-чеком. В то же время, каждая покупка автоматически фискализируется, а чек сразу отправляется клиенту на email;

быстро интегрироваться с популярными CMS (OpenCart, WordPress), или подключить эквайринг через API для собственного сайта;

протестировать все заранее в тестовой среде, чтобы запуск проходил без стресса;

удобные способы оплаты: Google Pay, Apple Pay или оплату картой.

Онлайн-эквайринг от àбанк

Процесс подключения к онлайн-эквайрингу очень прост. Клиенту достаточно подать заявку на подключение интернет-эквайринга прямо в мобильном приложении àbank24, без необходимости посещать отделения или заполнять дополнительные бумажные формы.

Для настройки онлайн-эквайринга достаточно указать данные ФЛП, ссылку на сайт, на котором будет производиться оплата, и информацию о платформе, на которой работает сайт. Это стандартные требования платежных систем, помогающие сделать бизнес более прозрачным и надежным.

Еще в качестве одного примера — ПриватБанк предлагает своим клиентам онлайн-сервис LiqPay, в котором реализованы следующие методы онлайн-оплаты:

PrivatPay: клиент выбирает карту для списания и подтверждает платеж в Приват24;

ApplePay и GooglePay;

оплата через сканирование QR-кода с помощью Приват24 или обычного сканера;

простой ввод данных карты;

Visa Checkout для карт Visa с предварительной регистрацией в кошельке пользователя;

оплата токеном Visa/Mastercard/LiqPay без повторного ввода номера карты.

Явным преимуществом использования онлайн эквайринга является отсутствие платы за подключение и ежемесячной абонплаты.

Например, ФЛП, пользующийся системой от àбанк, платит лишь 1,2% от успешной операции (в случае неуспешных оплат никакой платы не будет. — Ред.) с украинских карт и 2% - с карт иностранных банков. Но поскольку процент оплат с иностранных карточек невелик (например, у àбанк — около 2,5% от общего количества транзакций. — Ред.), то следует ориентироваться именно на цифру 1,2%, что ниже среднерыночного уровня.

В ПриватБанк единый тариф на услуги онлайн-эквайринга составляет 1,5%. Такой же тариф 1,5% действует и в Ощадбанке

и т. д. Сервис интернет-эквайринга hutko и ПУМБ предлагают комиссию 1,5% при оплате картами украинских банков и 2% в случае оплаты картами иностранных банков. В этот тариф входят все возможности сервиса, в том числе гибкие решения для разных каналов продаж, готовые интеграции с популярными CMS и конструкторами сайтов, в социальных сетях, прием оплат со всего мира, брендированная платежная страница, собственный бесплатный ПРРО

Существует много разнообразных сервисов, помогающих клиенту-ФЛП в организации бизнеса в интернете. К примеру, система Shop-Express позволяет бесплатно создать интернет-магазин, подключить необходимые инструменты и интеграции. Она поддерживает готовые шаблоны для быстрого запуска онлайн-продажи. Специалисты банка хоть и не создают сайт «под ключ», но активно помогают клиенту на этом пути.

В частности, дают рекомендации относительно того, какой вид должен иметь сайт для подключения эквайринга; подсказывают, какие разделы обязательно нужно добавить; сопровождают клиента на всех этапах — от интеграции до первой продажи и остаются на связи после запуска. То есть, если даже у клиента нет опыта, он не остается наедине с проблемой.

Для клиентов из HoReCa бизнеса идеально подойдет украинская SaaS платформа EatScanPay. Она позволяет создать онлайн-меню с QR-кодом и стилизацией в соответствии с айдентикой заведения, управлять заказами, бронированием и отзывами гостей, настраивать собственную доставку, просматривать статистику в админ-панели, а также синхронизировать меню с POS-системой заведения. Система подходит для кафе, ресторанов, баров, Dark Kitchen, гостиниц и сетей с собственным дизайном меню и гибкими настройками.

Оплата услуг EatScanPay легко реализуется, например, через интернет-эквайринг того же àбанк.

Интересный вариант для кафе и ресторанов — система Stravopys. Современное цифровое меню для ресторанного бизнеса. Платформа позволяет создавать электронное меню с QR-кодом, принимать онлайн-заказы, собирать отзывы, показывать рекламу и анализировать активность гостей.

