BMW запатентовала винты для борьбы с гаражными механиками

Баварский производитель подал патентную заявку на винты со шлицами в форме эмблемы BMW, что может значительно усложнить самостоятельное обслуживание автомобилей владельцами.
Патентные чертежи демонстрируют четыре типа головок — сокетную, плоскую и округлую. Каждая головка — в форме фирменного знака BMW с четырьмя квадрантами, два из которых утоплены, а остальные — плоские или приподнятые. Для работы с такими крепежными элементами требуется специальный инструмент.
Винты BMW: патентная заявка и технические детали

Документация подана 7 июня 2024 года, а опубликована 11 декабря 2025-го. Новые крепежные элементы могут использоваться на видимых частях салона или в моторном отсеке. Однако для механиков и владельцев со стандартными наборами инструментов они создают проблему — обычные отвертки и биты не подойдут для работы с необычными шлицами. Доступ к ключевым компонентам потребует специализированного оборудования BMW или возможен только в официальных дилерских центрах.

Реакция сообщества и перспективы внедрения

Автомобильные энтузиасты негативно отреагировали на идею, расценив ее как еще одно препятствие для владельцев, предпочитающих самостоятельное обслуживание. Пользователи Reddit шутили, что копии инструментов появятся на AliExpress и Temu быстрее, чем BMW успеет использовать эти винты на реальных автомобилях. Некоторые комментаторы отметили, что производители запчастей после продажи быстро создадут совместимые биты.
Будут ли эти винты использованы в производстве — неизвестно. Автопроизводители предоставляют множество патентов, которые никогда не реализуются. Однако тенденция к усложнению самостоятельного ремонта сохраняется — в эпоху электрификации и технологий владельцы все больше зависят от специализированных сервисных станций.
