ТОП-10 брендов на рынке новых легковушек ЕС
В странах Евросоюза с января по ноябрь было зарегистрировано 9 860 092 новых легковушек. Среди этих авто наибольшим спросом пользовались модели бренда Volkswagen, которых за 11 месяцев было реализовано более 1,1 млн ед.
Об этом сообщили в «Укравтопроме».
Относительно аналогичного периода прошлого года Volkswagen улучшил свои продажи в ЕС на 4,7%.
В лидерскую тройку также попали Toyota и Skoda.
ТОП-10 брендов на рынке новых легковушек ЕС:
- Volkswagen — 1 120 050 ед. (+4,7%);
- Toyota — 676 625 ед. (-6,5%);
- Skoda — 664 142 ед. (+10%);
- Renault — 604 236 ед. (+6,9%);
- BMW — 586959 ед. (+4%);
- Mercedes-Benz — 510 810 ед. (+1,4%);
- Dacia — 510 322 ед. (+5,2%);
- Peugeot — 509 407 ед. (-2,8%);
- Audi — 476 204 ед. (-0,1%);
- Hyundai — 382 582 ед. (-1,6%).
ТОП-10 новых легковушек в Украине
До этого Finance.ua отмечал, что титул лидера рынка в ноябре смог вернуть себе RENAULT Duster. В прошлом месяце из десяти самых популярных моделей было сформировано 35% украинского рынка новых легковушек.
В десятку бестселлеров в очередной раз попали только кроссоверы.
