ТОП-10 брендов на рынке новых легковушек ЕС

В странах Евросоюза с января по ноябрь было зарегистрировано 9 860 092 новых легковушек. Среди этих авто наибольшим спросом пользовались модели бренда Volkswagen, которых за 11 месяцев было реализовано более 1,1 млн ед.

Об этом сообщили в «Укравтопроме».

Относительно аналогичного периода прошлого года Volkswagen улучшил свои продажи в ЕС на 4,7%.

В лидерскую тройку также попали Toyota и Skoda.

ТОП-10 брендов на рынке новых легковушек ЕС:

Volkswagen — 1 120 050 ед. (+4,7%);

Toyota — 676 625 ед. (-6,5%);

Skoda — 664 142 ед. (+10%);

Renault — 604 236 ед. (+6,9%);

BMW — 586959 ед. (+4%);

Mercedes-Benz — 510 810 ед. (+1,4%);

Dacia — 510 322 ед. (+5,2%);

Peugeot — 509 407 ед. (-2,8%);

Audi — 476 204 ед. (-0,1%);

Hyundai — 382 582 ед. (-1,6%).

ТОП-10 новых легковушек в Украине

До этого Finance.ua отмечал , что титул лидера рынка в ноябре смог вернуть себе RENAULT Duster. В прошлом месяце из десяти самых популярных моделей было сформировано 35% украинского рынка новых легковушек.

В десятку бестселлеров в очередной раз попали только кроссоверы.

