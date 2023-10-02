На что жалуются украинцы в Польше — Finance.ua

На что жалуются украинцы в Польше Сегодня 08:03 — Личные финансы

На что жалуются украинцы в Польше

Международный комитет спасения (IRC), обеспокоенный возможным отказом в помощи украинцам со стороны Польши в опасный зимний период, назвал основные проблемы, на которые жалуются беженцы.

«Среди украинцев, опрошенных IRC, самые большие вызовы инклюзии связаны с проблемами с жильем, что увеличивает риск преждевременного возвращения (в Украину). Мы также определили напряженность внутри самого украинского общества, вопросы, связанные со статусом беженца и эксплуатацией на рынке труда, как сферы, вызывающие значительную обеспокоенность», — отметил директор IRC в Польше Алан Мозли.

Для анализа рисков и тенденций, связанных с защитой и помощью украинским беженцам в Польше, IRC опросил более 270 человек.

Жилищный вопрос

По данным отчета организации, жилье остается одной из самых неотложных потребностей беженцев из Украины в Польше. В случае потери нынешнего бесплатного жилья, 41% участников сообщили, что будут искать варианты аренды, 19% планируют вернуться в Украину, а 26% будут искать другой вариант бесплатного жилья.

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«Участники опроса редко упоминали о конкретных проблемах, связанных с бесплатным жильем, но некоторые говорили о том, что невозможно проверить законность финансовых требований хозяев. Один из респондентов сказал: «Наша хозяйка говорит, что она не получила денег от правительства на покрытие стоимости нашего жилья — и мы не можем проверить, правда ли это. Она говорит, что если деньги не будут перечислены, нам придется покрыть общую стоимость проживания в размере 12 тысяч злотых (около 3 тысяч долларов США)», — говорится в отчете.

Напряжение в украинском сообществе

32% участников отметили, что заметили негативные изменения в поведении взрослых членов семей с момента приезда в Польшу, в то время как 9% заметили положительные изменения. В то же время, 44% заметили негативные изменения в поведении детей, а 12% - положительные изменения в поведении детей.

Позитивное восприятие украинцами принятие в польских общинах остается высоким — 88% участников отметили, что чувствуют себя полностью принятыми (40%) или в основном принятым (48%) местным сообществом.

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В то же время 35% респондентов почувствовали напряженность внутри украинской общины. Участники упоминали различные источники конфликтов среди беженцев в Польше, такие как конфликты на основе языка общения или неравный доступ к гуманитарной помощи.

Опрошенные утверждают, что прибывшие в начале конфликта беженцы имели доступ к большему количеству безусловных вариантов гуманитарной помощи, тогда как сейчас эта помощь сократилась и направлена ​​преимущественно на наиболее уязвимые группы населения.

В то же время, все информанты соглашаются, что большинство напряженности вызвано длительным стрессом и отсутствием стабильности (по доходу, занятости, жилью), особенно в местах коллективного размещения беженцев.

Работа в Польше

Хотя более 90% участников сообщили, что чувствуют себя в Польше либо очень безопасно, либо безопасно, некоторые участники сообщили об инцидентах, связанных с защитой, преимущественно с вопросами, связанными с работой, включая эксплуатацию на рынке труда и дискриминацию.

55% участников подверглись по крайней мере одной форме дискриминации на рынке труда.

14% отметили, что они получают более низкую зарплату, чем польские работники, сталкиваются с другими условиями труда, чем польские работники, или с условиями, отличными от тех, о которых первоначально договаривались с работодателем.

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Участники также упоминали о негативном отношении к работникам из Украины, а также о серьезных нарушениях законодательства, таких как несообщение о несчастных случаях на работе или неоказание медицинской помощи травмированному работнику. 10% участников упоминали о работе без контракта.

«Один из работодателей предложил мне более высокую зарплату, если я не подпишу контракт. Я согласился, и сразу мне начали урезать оплату, жаловаться на качество моей работы и давать самые сложные задачи», — признался один из участников опроса из Варшавы.

Согласно информации, предоставленной Управлением Омбудсмена, есть многочисленные жалобы, поданные беженцами из Украины по поводу прекращения статуса PESEL UKR (и всех льгот, связанных с этим статусом). Самые распространенные сценарии:

выплаты были приостановлены или отменены (в случаях, когда человек уезжал в Украину, но вернулся в течение 30 дней);

выплаты были приостановлены или отменены из-за технических или канцелярских ошибок (в случаях, когда человек не выезжало за пределы Польши);

62% участников, сообщивших о поездке в Украину, также сообщили, что узнали, что их статус PESEL UKR и связанные с ним льготы были прекращены.

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Утрата статуса PESEL UKR связана с потерей всех социальных выплат, которые часто являются основным источником дохода для беженцев, а также права на получение бесплатной медицинской помощи. Для некоторых беженцев, особенно наиболее уязвимых, это может привести к отсутствию возможности удовлетворить базовые потребности и принятию решения о преждевременном возвращении в Украину.

Дзеркало Тижня По материалам:

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