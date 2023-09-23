В Польше могут свернуть выплаты украинцам (инфографика) — Finance.ua

В Польше могут свернуть выплаты украинцам (инфографика) Сегодня 14:30 — Личные финансы

В Польше могут свернуть выплаты украинцам (инфографика)

Льготы для украинских беженцев в Польше могут быть отменены. Соответствующие положения утрачивают силу в начале следующего года, а решение об их продлении еще не принималось.

Об этом заявил спикер польского правительства Петр Мюллер, сообщает businessinsider.com.pl

В эфире Polsat News политика спросили о социальных выплатах гражданам Украины, приехавшим в Польшу после 24 февраля 2022 года.

«Регламент временный и теряет силу в начале следующего года. Ничто не является постоянным, только на период продолжающегося вооруженного конфликта, а положения просто утрачивают силу в начале следующего года. На данный момент нет решения о продлении тех вещей, которые есть в законе», — сказал представитель правительства.

По его мнению, «эти положения не будут расширены в значительной степени». Он отметил необходимость более широкого привлечения международного сообщества к помощи гражданам Украины, которые находятся за пределами своей страны.

С начала полномасштабного вторжения Польша ввела широкую программу поддержки беженцев из Украины.

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