В Польше могут свернуть выплаты украинцам (инфографика) — Finance.ua

В Польше могут свернуть выплаты украинцам (инфографика)
Льготы для украинских беженцев в Польше могут быть отменены. Соответствующие положения утрачивают силу в начале следующего года, а решение об их продлении еще не принималось.
Об этом заявил спикер польского правительства Петр Мюллер, сообщает businessinsider.com.pl.
В эфире Polsat News политика спросили о социальных выплатах гражданам Украины, приехавшим в Польшу после 24 февраля 2022 года.
«Регламент временный и теряет силу в начале следующего года. Ничто не является постоянным, только на период продолжающегося вооруженного конфликта, а положения просто утрачивают силу в начале следующего года. На данный момент нет решения о продлении тех вещей, которые есть в законе», — сказал представитель правительства.
По его мнению, «эти положения не будут расширены в значительной степени». Он отметил необходимость более широкого привлечения международного сообщества к помощи гражданам Украины, которые находятся за пределами своей страны.
С начала полномасштабного вторжения Польша ввела широкую программу поддержки беженцев из Украины.
Кстати, у Finance.ua появилась своя страница в Instagram. Подписывайтесь — будет ярко, интересно и полезно для вашего 👛 кошелька. 👇Присоединяйтесь к Instagram Finance.ua
Поделиться новостью