В ВР назвали причину ухудшения отношений между Польшей и Украиной — Finance.ua

В ВР назвали причину ухудшения отношений между Польшей и Украиной Сегодня 16:30 — Казна и Политика

В ВР назвали причину ухудшения отношений между Польшей и Украиной

Даже между близкими друзьями, как Украина и Польша, могут быть определенные разногласия, связанные с разными экономическими интересами. И это вполне нормально. Следует дождаться проведения парламентских выборов в Польше, запланированных на октябрь. После них риторика обычно меняется и политики переходят к конструктиву.

Об этом в комментарии Новости. Live сказал Александр Мережко, председатель Комитета Верховной Рады Украины по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству.

«Надеюсь, вопрос украинского зерна найдет конструктивное решение на уровне коммуникации между президентами. Надо учитывать такой щепетильный аспект польской внутренней политики, как парламентские выборы в октябре. В этой ситуации важно воздержаться от негативной риторики, чтобы не усилить позиции польской партии „Конфедерация“, которая не благосклонна к Украине», — объясняет политик.

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Также, по его словам, важно, чтобы определенными разногласиями между Украиной и Польшей не воспользовались наши враги и европейские политики, которые мечтают рассорить обе страны и вернуться к «обычному бизнесу» (business as usual) с россией.

«Я уверен, что дружба между Украиной и Польшей настолько крепка, что успешно выдержит любые испытания. Просто нужно подождать, когда в Польше пройдут выборы. После них обычно риторика меняется, и политики переходят к конструктиву», — подчеркнул Мережко.

Напомним, по информации Bloomberg, правительство Польши заявило о возможном сокращении финансовой поддержки миллионов украинских беженцев, которых она принимает.

По словам заместителя министра семьи и социальной политики Анны Шмидт, Варшава потратила около 2,4 млрд злотых (550 млн долларов) на помощь бежавшим из Украины украинским семьям.

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