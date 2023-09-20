Украина введет эмбарго на ряд продуктов из Польши — Finance.ua

Украина введет эмбарго на ряд продуктов из Польши Сегодня 11:33 — Казна и Политика

Украина введет эмбарго на ряд продуктов из Польши

Заместитель министра экономики — торговый представитель Украины Тарас Качка сообщил, что в ближайшие дни Украина введет эмбарго на лук, помидоры, капусту и яблоки из Польши.

Как пояснил чиновник в интервью польскому изданию Rzeczpospolita , Украина после пяти месяцев переговоров потеряла надежду на урегулирование вопросов вокруг украинской сельскохозяйственной продукции. Именно поэтому 18 сентября украинское правительство подало иск во Всемирную торговую организацию против Польши, Словакии и Венгрии. Украинское правительство пока еще не получило ответа Польши.

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«Главная причина для нас заключается в том, чтобы доказать, что Польша не имеет права вводить такие меры. С самого начала мы не соглашались на запрет экспорта. Для нас важно двигаться в правильном направлении, что означает ведение диалога с Европейской комиссией как с институтом. У нас также есть координационная платформа Польша вовлечена в этот процесс, поэтому имеем оправданные ожидания, что истечение срока действия запрета на экспорт зерна, в том числе мер, введенных Украиной, будет принято всеми странами-членами. Таким образом, этот иск не направлен против Польши. Речь идет о возможности применения таких мер», — сказал Качка.

Он добавил, что Украина решила выбрать такой шаг по введению эмбарго на лук, помидоры, капусту и яблоки из Польши, чтобы убедить Варшаву сделать шаг назад и согласиться на разработанный в сотрудничестве с Евросоюзом механизм лицензирования торговли зерном, за который будет отвечать Украина.

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Качка подчеркнул, что усилия Киева направлены не на ухудшение отношений с Польшей, а на то, чтобы разработать цивилизованные методы урегулирования диспутов.

Напомним, Еврокомиссия 15 сентября отменила ограничения на ввоз зерна из Украины в Польшу, Болгарию, Румынию, Венгрию и Словакию. Вместе с этим ЕК отметила, что Украина должна принять меры, чтобы предотвратить любые проблемы на рынке в соседних государствах-членах.

В то же время, 15 сентября Словакия, Польша и Венгрия в одностороннем порядке ввели национальный запрет на импорт сельскохозяйственных товаров из Украины. В Украине ответили, что подадут в суд на эти страны.

Украина подала иск во Всемирную торговую организацию против Польши, Словакии и Венгрии из-за их отказа снять запрет на украинскую сельскохозяйственную продукцию.

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УНІАН По материалам:

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