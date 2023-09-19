Шмыгаль предложил Польше, Венгрии и Словакии компромисс по экспорту зерна — Finance.ua
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Шмыгаль предложил Польше, Венгрии и Словакии компромисс по экспорту зерна

Аграрный рынок
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Шмыгаль предложил Польше, Венгрии и Словакии компромисс по экспорту зерна
Шмыгаль предложил Польше, Венгрии и Словакии компромисс по экспорту зерна
Украина подаст иск в ВТО и запретит импорт продовольственной продукции из Польши, Венгрии и Словакии в ответ. Но возможен компромисс.
Об этом сообщает премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.
Как отметил премьер, Украина будет подавать иск во Всемирную торговую организацию против Польши, Венгрии и Словакии из-за односторонних ограничений на импорт украинской агропродукции.
«Одновременно наше правительство предлагает ЕС и странам-соседям компромиссный сценарий. Мы уже представили Европейской комиссии план действий по контролю за экспортом 4 групп агротоваров из Украины», — написал он.
По его словам, такой контроль поможет предотвратить любые перекосы рынка в соседних государствах — членах ЕС. «В частности, планируем принять постановление, предусматривающее, что товары, идущие в режиме экспорта в 5 государств-соседей, будут получать верификацию и согласование от украинского Министерства экономики», — добавил премьер
Шмыгаль сообщил, что Украина уже подала формальный запрос в Польшу, Венгрию и Словакию о нарушении норм Всемирной торговой организации.
«Также мы начинаем антидискриминационное расследование против недружественных действий этих стран в торговой сфере на основе статистики 2023 года. Если Польша и Венгрия не согласятся на согласованные с Еврокомиссией меры и не отменят односторонние запреты относительно наших товаров, мы примем решение о запрете импорта в Украину».

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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