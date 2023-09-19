Шмыгаль предложил Польше, Венгрии и Словакии компромисс по экспорту зерна — Finance.ua

Шмыгаль предложил Польше, Венгрии и Словакии компромисс по экспорту зерна Сегодня 15:00 — Аграрный рынок

Шмыгаль предложил Польше, Венгрии и Словакии компромисс по экспорту зерна

Украина подаст иск в ВТО и запретит импорт продовольственной продукции из Польши, Венгрии и Словакии в ответ. Но возможен компромисс.

Об этом сообщает премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram

Как отметил премьер, Украина будет подавать иск во Всемирную торговую организацию против Польши, Венгрии и Словакии из-за односторонних ограничений на импорт украинской агропродукции.

«Одновременно наше правительство предлагает ЕС и странам-соседям компромиссный сценарий. Мы уже представили Европейской комиссии план действий по контролю за экспортом 4 групп агротоваров из Украины», — написал он.

По его словам, такой контроль поможет предотвратить любые перекосы рынка в соседних государствах — членах ЕС. «В частности, планируем принять постановление, предусматривающее, что товары, идущие в режиме экспорта в 5 государств-соседей, будут получать верификацию и согласование от украинского Министерства экономики», — добавил премьер

Шмыгаль сообщил, что Украина уже подала формальный запрос в Польшу, Венгрию и Словакию о нарушении норм Всемирной торговой организации.

«Также мы начинаем антидискриминационное расследование против недружественных действий этих стран в торговой сфере на основе статистики 2023 года. Если Польша и Венгрия не согласятся на согласованные с Еврокомиссией меры и не отменят односторонние запреты относительно наших товаров, мы примем решение о запрете импорта в Украину».

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.