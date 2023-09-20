В Польше допускают сокращение помощи украинским беженцам в 2024 году — Finance.ua
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В Польше допускают сокращение помощи украинским беженцам в 2024 году

Мир
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В Польше допускают сокращение помощи украинским беженцам в 2024 году
В Польше допускают сокращение помощи украинским беженцам в 2024 году
Польша, вероятно, сократит финансовую поддержку украинцев, бежавших от агрессии рф против Украины.
Об этом в интервью телеканалу Polsat заявил спикер правительства Петр Мюллер, сообщает Bloomberg.
По его словам, поддержка беженцев, которая включает отказ от требований по проживанию и предоставлению разрешения на работу, свободный доступ к школам, медицинской помощи и льготам на семью, не будет продлена в 2024 году.
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«Эти правила просто утратят силу в следующем году. Я думаю, что в значительной степени эти правила не будут продлены», — отметил Мюллер.
Накануне Европейская комиссия предложила продлить временную защиту для украинцев, бежавших от агрессии россии против Украины, с 4 марта 2024 года по 3 марта 2025 года.
ЕС активировал Директиву о временной защите 4 марта 2022 года по единодушному решению государств-членов, и она была автоматически продлена на один год.
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Комиссия считает, что причины временной защиты остаются, и поэтому временную защиту следует продлить как необходимый ответ на текущую нестабильную ситуацию, которая еще не способствует безопасному и длительному возвращению тех, кто пользуется временной защитой.
Теперь это предложение должен утвердить Совет ЕС.
Европейская комиссия ранее сообщала, что готова принять необходимые меры для дальнейшего продления Директивы о временной защите для украинских беженцев, если это будет необходимо, до 2025 года.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Європейська правда
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