Украина подает иск в ВТО на Польшу, Венгрию, Словакию — Finance.ua

Украина подает иск в ВТО на Польшу, Венгрию, Словакию Сегодня 17:41 — Аграрный рынок

Украина подаст иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) на Польшу, Венгрию и Словакию из-за их отказа снять запрет на украинскую сельскохозяйственную продукцию.

Об этом сообщил заместитель министра экономики и торговли — торговый представитель Украины Тарас Качка в интервью Politico.

«Я думаю, что весь мир должен увидеть, как государства-члены ЕС ведут себя в отношении торговых партнеров и своего Союза, потому что это может влиять и на другие государства», — подчеркнул он.

«Важно доказать, что эти действия юридически неправомерны. И поэтому завтра мы приступим к судебному разбирательству», — сказал Качка в минувшее воскресенье, добавив, что Киев готовится принять ответные меры против польского экспорта фруктов и овощей.

Качка отметил, что намерения защитить фермеров от волны украинской продукции, которая якобы привела к снижению цен, ошибочны.

«Польский запрет не поможет фермерам, он не повлияет на цены, потому что цены являются глобальными — то, что они делают, основывается на общественном мнении», — отметил он.

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«На наш взгляд, эти меры Венгрии и Польши являются заявлением о тотальном недоверии Еврокомиссии», — сказал Качка, комментируя введение односторонних запретов со стороны Польши, Венгрии и Словакии на украинское зерно после решения Европейской комиссии снять ограничения.

Торгпред Украины считает, что открытое неповиновение Брюсселю со стороны Польши, Венгрии и Словакии было не просто внутренним делом ЕС, а повлекло за собой то, что он назвал «наибольшей системной проблемой» — могут ли международные торговые партнеры доверять тому, что Брюссель говорит от имени ЕС.

«В течение многих лет именно Европейская комиссия — посредник в торговых переговорах и институт торговой политики для всего ЕС. И мы привыкли работать на этой основе», — сказал Качка.

Он отметил, что хотя дополнительные запреты Венгрии носят в основном символический характер, учитывая, что Украина не экспортирует в страну, например много говядины и свинины, которые подпадают под ограничения, то меры Польши повлияют на значительную часть украинского экспорта.

По словам Качки, если Варшава не отменит эти дополнительные запреты, «мы будем вынуждены принять меры в ответ на дополнительные продукты и запретим импорт фруктов и овощей из Польши».

При этом представитель ЕС сообщил изданию, что Брюссель надеется решить эту проблему, заставив Киев ввести собственные ограничения на экспорт в случае внезапного резкого роста экспорта.

Отвечая на вопрос об этом потенциальном соглашении, Качка сказал, что Киев готов «взять на себя ответственность за то, чтобы экспорт из Украины не повлек за собой цунами в соседних странах», и введет систему экспортных лицензий на зерно «в реальном времени» для обеих стран, что замедлит экспорт в соседние страны и позволит Украине «быстро отреагировать» в случае обнаружения всплеска.

Справка Finance.ua:

15 сентября ЕС разрешил отменить этот запрет на экспорт пшеницы, ячменя, рапса и семян подсолнечника из Украины в Польшу, Венгрию, Словакию, Румынию и Болгарию, введенный 2 мая на период до 15 сентября;

это было сделано после того, как Украина пообещала принять меры по усилению контроля над экспортом в соседние страны;



в тот же день Польша, Венгрия и Словакия ввели односторонние запреты на импорт украинских агротоваров. Помимо пшеницы, рапса, подсолнечника и кукурузы, Польша запретила ввоз в страну круп и муки, а Венгрия расширила список до 25 позиций;



правительства в Будапеште и Варшаве заявили, что действуют, чтобы оградить своих фермеров от волны украинской продукции, что привело к снижению цен.



Економічна Правда По материалам:

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