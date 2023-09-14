Запрет украинской агропродукции: в Еврокомиссии было предложено ограничить импорт — Finance.ua
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Запрет украинской агропродукции: в Еврокомиссии было предложено ограничить импорт

Аграрный рынок
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Запрет украинской агропродукции: в Еврокомиссии было предложено ограничить импорт
Запрет украинской агропродукции: в Еврокомиссии было предложено ограничить импорт
В Еврокомиссии было внесено предложение продлить после 15 сентября временный запрет на импорт отдельных видов украинской агропродукции, как требуют Польша и Венгрия. Предложение внес Михаэль Гегер — руководитель офиса еврокомиссара по торговле Валдиса Домбровскиса.
Об этом сообщает RMF24.
Сообщается, что представление основывается якобы на анализе рыночной ситуации. Там упоминаются низкие цены, невозможность хранить зерно в соседних с Украиной странах и рост экспорта из Украины в другие страны ЕС.
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Неизвестно, идет ли речь о продлении ограничений до конца 2023 года или на более короткий срок.
Решение зависит от президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, однако издание отмечает, что это может являться сигналом в пользу того, что ограничения все же продлят.
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Напомним, правительство Польши во вторник приняло резолюцию, в которой декларирует намерения продлить запрет на национальном уровне, если ее не продлят на уровне ЕС. Такие же намерения анонсировала Венгрия, вдобавок Будапешт заявляет о намерениях расширить перечень товаров, которые касаются ограничения, и говорит о якобы договоренности по этому поводу с Румынией, Словакией и Болгарией.
Украина настаивает, что одностороннее продление запрета нарушит правила общего рынка и Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал обращение в арбитраж ВТО в случае блокирования Польшей экспорта украинского зерна.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Українська правда
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