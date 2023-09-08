Lloyd’s и ООН ведут переговоры по страхованию перевозок украинского зерна — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Lloyd’s и ООН ведут переговоры по страхованию перевозок украинского зерна

Аграрный рынок
13
Lloyd’s и ООН ведут переговоры по страхованию перевозок украинского зерна
Lloyd’s и ООН ведут переговоры по страхованию перевозок украинского зерна
Lloyd’s of London ведет переговоры с Организацией Объединенных Наций по страховому покрытию для поставок украинского зерна, если удастся достичь нового соглашения по «зерновому коридору» в Черном море.
Об этом заявил генеральный директор компании Джон Нил агентству Reuters.
«Рады ли мы и можем ли мы продолжать предоставлять гарантии на случай, если коридор может снова заработать и может быть восстановлен? Ответ — да… Мы ведем активные дискуссии с ООН о том, как это может произойти», — сказал Нил.
Читайте также
Он добавил, что эти разговоры включают возможность того, что страховое покрытие, возможно, нужно будет структурировать иначе, чем раньше.
Обеспечение страхования имеет решающее значение для вывозимых из Украины грузов.
«При отсутствии вмешательства ООН и разрешения ООН мы бы не санкционировали страхование», — сказал Нил.
Читайте также
По оценкам рынка Lloyd’s, ущерб от войны в Украине, за вычетом перестрахования, составляет 2 миллиарда долларов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.