Украина передала Турции предложения о возобновлении работы «зернового коридора» без рф — Finance.ua

Украина передала Турции предложения о возобновлении работы «зернового коридора» без рф Сегодня 18:28 — Казна и Политика

Украина передала Турции предложения о возобновлении работы «зернового коридора» без рф

Украина передала Турции предложение о возобновлении работы «зернового коридора» без россии, поскольку нет никаких ограничений для судов, проходящих по коридору по территориальным водам Румынии, Болгарии, а также Турции.

Об этом сообщил в четверг на пресс-конференции посол Украины в Турции Василий Боднар.

«Предложение о работе („зернового коридора“. — Ред.) без россии передано турецкой стороне. Пока нет окончательного подтверждения. Но поскольку корабли уже идут по территориальным водам Румынии, Болгарии, а также Турции и проходят проливы без ограничений, это на самом деле рациональный путь», — сказал дипломат.

Он напомнил, что и в рамках «зерновой инициативы» довольно частыми были случаи, когда страна-агрессор ограничивала проход кораблей в Украину или пыталась регулировать доступ к тому или иному украинскому порту. Кроме того, ограничивался список продукции, которую можно было экспортировать с территории Украины.

По словам Боднара, поскольку нет никаких экспортных ограничений по украинской продукции для судов, которые проходят по этому гуманитарному коридору, такой альтернативный вариант может быть одним из основных для урегулирования ситуации.

В настоящее время идет коммуникация между Турцией и ООН по результатам переговоров и с Украиной, и с россией, чтобы выработать согласованные позиции. Участники переговорного процесса ожидают «коммуникации между Украиной и Турцией на высшем уровне». По информации посла, возможно, они состоятся в ближайшие дни или в рамках Генассамблеи ООН.

«Мы, конечно, занимаем конструктивную позицию по отношению к нашим партнерам Турции и ООН и посредникам, и будем нарабатывать механизмы, которые будут выгодны нашей стороне, но не повредят принципиальной позиции по снятию санкций с россии — это абсолютно неправильный путь», — заверил Боднар.

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